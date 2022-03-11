Россияне убили экс-проректора ХНУВД Валерия Московца и его внучку (фото)

На момент обстрела Московец находился в доме. Прямым попадание жилье было разрушено, похоронив под собой и его, и его внучку.

В результате обстрела частного сектора в Дергачах Харьковской области российскими войсками погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел (ХНУВД), полковник Валерий Иванович Московец и его 21-летняя внучка Анастасия. Трагическую новость сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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По его словам, дом, где находились погибшие, был разрушен в результате прямого попадания снаряда.

"Были знакомы лично, некоторое время работали под его руководством. Валерия Ивановича знал как очень порядочного, честного и профессионального человека, образцового семьянина — отца и дедушку. Вечная память и искренние соболезнования родным. Почти каждый день Харьковщина теряет лучших. Никогда не простим врага!", – написал Синегубов.

Информацию подтвердил и руководителя ГУНП в Харьковской области помощник по гуманитарным вопросам Вячеслав Марков. Он добавил, что в свое время погибший возглавлял райотдел полиции в Дергачах.

"Валерий Иванович обладал огромным практическим опытом работы в правоохранительных органах, был настоящим профессионалом и замечательным человеком, оптимистом, с непревзойденным чувством юмора. Чуткий, дружелюбный, всегда готовый оказать помощь, заряжал окружающих своей бесконечной жизненной энергией. Коллектив университета и коллеги выражают соболезнования близким и родным Валерия Ивановича. Память о светлом и хорошем человеке останется с нами навсегда", – сообщили в ХНУВС.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова, за время боевых действий в Украине погибло больше мирных жителей, чем военных.