Оккупанты убили больше гражданских, чем погибло военных в боях за Украину, — Резников

По словам главы Минобороны, Россия оказалась неспособной воевать с украинской армией, после чего оккупанты начали обстреливать гражданские объекты.

Российские военнослужащие с первого дня вторжения убили больше мирных украинцев, чем в бою погибло военнослужащих со всех ведомств. Эту информацию озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.

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По его словам, войска РФ начали террористическую операцию против мирного населения после того, как понесли колоссальные потери.

Алексей Резников назвал россиян "преступниками и трусами", которые берут в заложники и убивают женщин с детьми.

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше мирных украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", — подчеркнул глава Минобороны и добавил, что Россия оказалась неспособной воевать с украинской армией, из-за чего начала обстреливать гражданские объекты инфраструктуры.

Министр обороны заверил, что каждый российский солдат, совершивший военное преступление, ответит за содеянное. По словам Резникова, Украина занимается составлением списков участников вторжения и их пособников, которые потом будут переданы "всем соответствующим институтам".

Главным приоритетом для Киева на сегодняшний день остается формирование "зеленых" коридоров из Мариуполя, городов Сумской и Харьковской областей, а также из пригородов Киева, которые подвергаются массированным обстрелам со стороны войск России.

[ + – ] Оккупанты убили больше гражданских, чем погибло силовиков в боях за Украину, — Резников

Отметим, 10 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению армии РФ с ноября 2021 года. По его словам, власти ожидали атаки российских военнослужащих сразу с четырех направлений, но наступление с территории Беларуси стало "неожиданностью".

Также сообщалось, что 10 марта под Светлодарском из-за обстрелов россиян загорелся газопровод высокого давления. По данным Донецкой ОГА, информации о жертвах ЧП пока не поступало и газовики пока не могут назвать точные сроки восстановления критического объекта инфраструктуры.