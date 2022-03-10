Оккупанты убили больше гражданских, чем погибло военных в боях за Украину, — Резников
По словам главы Минобороны, Россия оказалась неспособной воевать с украинской армией, после чего оккупанты начали обстреливать гражданские объекты.
Российские военнослужащие с первого дня вторжения убили больше мирных украинцев, чем в бою погибло военнослужащих со всех ведомств. Эту информацию озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.
По его словам, войска РФ начали террористическую операцию против мирного населения после того, как понесли колоссальные потери.
Алексей Резников назвал россиян "преступниками и трусами", которые берут в заложники и убивают женщин с детьми.
"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше мирных украинских граждан, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А по всему миру. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", — подчеркнул глава Минобороны и добавил, что Россия оказалась неспособной воевать с украинской армией, из-за чего начала обстреливать гражданские объекты инфраструктуры.
Министр обороны заверил, что каждый российский солдат, совершивший военное преступление, ответит за содеянное. По словам Резникова, Украина занимается составлением списков участников вторжения и их пособников, которые потом будут переданы "всем соответствующим институтам".
Главным приоритетом для Киева на сегодняшний день остается формирование "зеленых" коридоров из Мариуполя, городов Сумской и Харьковской областей, а также из пригородов Киева, которые подвергаются массированным обстрелам со стороны войск России.
Отметим, 10 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению армии РФ с ноября 2021 года. По его словам, власти ожидали атаки российских военнослужащих сразу с четырех направлений, но наступление с территории Беларуси стало "неожиданностью".
Также сообщалось, что 10 марта под Светлодарском из-за обстрелов россиян загорелся газопровод высокого давления. По данным Донецкой ОГА, информации о жертвах ЧП пока не поступало и газовики пока не могут назвать точные сроки восстановления критического объекта инфраструктуры.