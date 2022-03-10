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Под Светлодарском из-за обстрелов войск РФ загорелся газопровод, — Донецкая ОГА (видео)

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Войска РФ обстреляли газопровод высокого давления под Светлодарском

Информации о пострадавших или жертвах обстрела газопровода пока нет. Глава ДонОГА Павел Кириленко заявил, что газовики в скором времени выяснят сроки восстановления критического объекта.

Под прифронтовым Светлодарском в результате боевых действий загорелся газопровод высокого давления. Об этом сообщает глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

По его словам, газопровод высокого давления попал под обстрел российских войск.

Кириленко отметил, что в результате атаки на объекте критической инфраструктуры возник пожар. Информации о пострадавших или жертвах обстрела газопровода под Светлодарском пока нет.

"Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить", — продолжил глава Донецкой ОГА.

Войска РФ обстреляли газопровод высокого давления под Светлодарском

Более того, как отмечает Павел Кириленко, что перед атакой на газопровод войска РФ нанесли авиаудар по населенному пункту Рубцы в Лиманской громаде, в результате которого была разрушена котельная в школе и несколько жилых домов.

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Войска РФ нанесли авиаудар по селу Рубцы

Отметим, что 10 марта пресс-служба Оператора ГТС сообщила о том, что российские войска вторглись на объекты газотранспортной системы Украины. Из-за действий россиян существует угроза непрерывной транспортировке газа как в нашей стране, так и Европе.

9 марта появилась информация о том, что Чернобыльская АЭС обесточена из-за обстрелов российских войск. Как предупреждало "Укрэнерго", ЧП на атомной электростанции может привести к выбросу радиации.