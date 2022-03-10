Под Светлодарском из-за обстрелов войск РФ загорелся газопровод, — Донецкая ОГА (видео)

Информации о пострадавших или жертвах обстрела газопровода пока нет. Глава ДонОГА Павел Кириленко заявил, что газовики в скором времени выяснят сроки восстановления критического объекта.

Под прифронтовым Светлодарском в результате боевых действий загорелся газопровод высокого давления. Об этом сообщает глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

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По его словам, газопровод высокого давления попал под обстрел российских войск.

Кириленко отметил, что в результате атаки на объекте критической инфраструктуры возник пожар. Информации о пострадавших или жертвах обстрела газопровода под Светлодарском пока нет.

"Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить", — продолжил глава Донецкой ОГА.

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Более того, как отмечает Павел Кириленко, что перед атакой на газопровод войска РФ нанесли авиаудар по населенному пункту Рубцы в Лиманской громаде, в результате которого была разрушена котельная в школе и несколько жилых домов.

[ + – ] Войска РФ нанесли авиаудар по селу Рубцы

Отметим, что 10 марта пресс-служба Оператора ГТС сообщила о том, что российские войска вторглись на объекты газотранспортной системы Украины. Из-за действий россиян существует угроза непрерывной транспортировке газа как в нашей стране, так и Европе.

9 марта появилась информация о том, что Чернобыльская АЭС обесточена из-за обстрелов российских войск. Как предупреждало "Укрэнерго", ЧП на атомной электростанции может привести к выбросу радиации.