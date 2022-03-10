Российские войска вторглись на объекты ГТС: есть угроза транспортировки газа

В ГТС Украины потребовали, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу газотранспортной системы.

Российские войска вторглись на объекты газотранспортной системы Украины. Существует угроза непрерывной транспортировке газа как в Украине, так и Европе. Это может привести к технологической катастрофе в регионе. Газотранспортное ведомство уже обратилось в правоохранительные органы, а также российскую энергетическую компанию "Газпром". Об этом сообщил Оператор ГТС Украины в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Оператор заявляет о попытках российских военных и вооруженных группировок "ЛНР" попасть на территорию компрессорных станций в Новопскове Луганской области, Купянске Харьковской области. Кроме того вражеские войска пытаются осуществить вмешательство в работу объектов ГТС. В компании отметили, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе. Это может привести к технологической катастрофе в регионе.

В ведомстве потребовали, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу газотранспортной системы. Украинский газотранспортный оператор уже сообщил в правоохранительные органы, уполномоченным органам государственной власти, а также в российскою энергетическую компанию "Газпром".

Напомним, в среду, 9 марта стало известно, что Чернобыльская АЭС обесточена из-за действий российских военных. Станцию подключили к резервным дизель-генераторам, которые обеспечат работу объектов на протяжении 48 часов. После этого отключится система охлаждения отработанного ядерного топлива, что может привести к выбросу радиации. Радиационное облако может перенестись по территории Украины, а также задеть Беларусь, Россию и Европу.

Ранее, 6 марта пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что управление захваченной Запорожской АЭС нужно согласовывать с российскими войсками. Кроме того, с работниками станции связаться практически невозможно, потому что россияне вывели из строя мобильные сети и интернет.