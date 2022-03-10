Російські війська вторглися на об'єкти ГТС: є загроза транспортування газу

У ГТС України вимагали, щоб військові та озброєні угруповання негайно залишили території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу газотранспортної системи.

Російське військо вдерлися на об'єкти газотранспортної системи України. Існує загроза безперервному транспортуванню газу як в Україні, так і Європі. Це може призвести до технологічної катастрофи в регіоні. Газотранспортне відомство вже звернулося до правоохоронних органів, а також російської енергетичної компанії "Газпром". Про це повідомив Оператор ГТС України у Facebook.

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Оператор заявляє про спроби російських військових та озброєних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій у Новопскові Луганської області, Куп'янську Харківської області. Крім того, ворожі війська намагаються втрутитися в роботу об'єктів ГТС. У компанії зазначили, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі. Це може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

У відомстві зажадали, щоб військові та озброєні угруповання негайно залишили території компресорних станцій та припинили спроби впливати на роботу газотранспортної системи. Український газотранспортний оператор уже повідомив правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також російську енергетичну компанію "Газпром".

Нагадаємо, в середу, 9 березня, стало відомо, що Чорнобильська АЕС знеструмлена через дії російських військових. Станцію під'єднали до резервних дизель-генераторів, які забезпечать роботу об'єктів протягом 48 годин. Після цього відключиться система охолодження відпрацьованого ядерного палива, що може призвести до викиду радіації. Радіаційна хмара може пронестися територією України, а також зачепити Білорусь, Росію та Європу.

Раніше, 6 березня пресслужба МАГАТЕ повідомила, що управління захопленої Запорізької АЕС потрібно погоджувати з російськими військами. Крім того, з працівниками станції зв'язатися практично неможливо, тому що росіяни вивели з ладу мобільні мережі та інтернет.