Під Світлодарськом через обстріл військ РФ загорівся газопровід, — Донецька ОДА (відео)

Інформації про постраждалих або жертв обстрілу газопроводу поки що немає. Глава ДонОДА Павло Кириленко заявив, що газовики незабаром з'ясують терміни відновлення критичного об'єкту.

Під прифронтовим Світлодарськом унаслідок бойових дій спалахнув газопровід високого тиску. Про це повідомляє голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, газопровід високого тиску потрапив під обстріл російських військ.

Кириленко зазначив, що внаслідок атаки на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа. Інформації про постраждалих або жертв обстрілу газопроводу під Світлодарськом поки що немає.

"Газовики незабаром з'ясують, як і наскільки швидко вдасться його поновити", — продовжив голова Донецької ОДА.

[ + – ] Війська РФ обстріляли газопровід високого тиску під Світлодарськом

Крім того, як зазначає Павло Кириленко, перед атакою на газопровід війська РФ завдали авіаудару по населеному пункту Рубці в Лиманській громаді, внаслідок якого було зруйновано котельню в школі та кілька житлових будинків.

[ + – ] Війська РФ завдали авіаудару по селу Рубці

Зазначимо, що 10 березня пресслужба Оператора ГТС повідомила, що російські війська вторглися на об'єкти газотранспортної системи України. Через дії росіян існує загроза безперервному транспортуванню газу як у нашій країні, так і в Європі.

9 березня з'явилася інформація про те, що Чорнобильська АЕС знеструмлена через обстріл російських військ. Як попереджало "Укренерго", НП на атомній електростанції може призвести до викиду радіації.