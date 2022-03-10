Окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло військових у боях за Україну, — Резніков

За словами голови Міноборони, Росія виявилася нездатною воювати з українською армією, після чого окупанти почали обстрілювати цивільні об'єкти.

Російські військовослужбовці з першого дня вторгнення вбили більше мирних українців, аніж у бою загинуло військовослужбовців з усіх відомств. Цю інформацію озвучив Міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, війська РФ розпочали терористичну операцію проти мирного населення після того, як зазнали колосальних втрат.

Олексій Резніков назвав росіян "злочинцями та боягузами", які беруть у заручники та вбивають жінок з дітьми.

"Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше мирних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових із усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не лише в Україні. А по всьому світу. Кремль бомбить школи, лікарні та пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", — наголосив голова Міноборони і додав, що Росія виявилася нездатною воювати з українською армією, через що почала обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури.

Міністр оборони запевнив, що кожен російський солдат, який вчинив військовий злочин, відповість за скоєне. За словами Резнікова, Україна займається складанням списків учасників вторгнення та їхніх посібників, які потім будуть передані "всім відповідним інститутам".

Головним пріоритетом для Києва на сьогодні залишається формування "зелених" коридорів з Маріуполя, міст Сумської та Харківської областей, а також із передмість Києва, які зазнають масованого обстрілу з боку військ Росії.

[ + – ] Окупанти вбили більше цивільних, ніж загинуло силовиків у боях за Україну, — Резніков

Зазначимо, 10 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готувалася до повномасштабного вторгнення армії РФ з листопада 2021 року. За його словами, влада очікувала атаки російських військовослужбовців відразу з чотирьох напрямків, але наступ з території Білорусі став "несподіванкою".

Також повідомлялося, що 10 березня під Світлодарськом через обстріл росіян спалахнув газопровід високого тиску. За даними Донецької ОДА, інформації про жертви НП поки не надходило і газовики поки що не можуть назвати точні терміни відновлення критичного об'єкта інфраструктури.