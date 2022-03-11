Росіяни вбили експроректора ХНУВС Валерія Московця та його онучку (фото)

На момент обстрілу Московець перебував у будинку. Пряме влучення зруйнувало житло, поховавши під собою і його, і його внучку.

Внаслідок обстрілу приватного сектору в Дергачах Харківської області російськими військами загинув колишній проректор Харківського Національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), полковник Валерій Іванович Московець та його 21-річна онука Анастасія. Трагічну новину повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, будинок, де перебували загиблі, зруйнувало пряме влучання снаряда.

"Були знайомі особисто, якийсь час працювали під його керівництвом. Валерія Івановича знав як дуже порядну, чесну та професійну людину, зразкового сім'янина — батька та дідуся. Вічна пам'ять та щирі співчуття рідним. Майже кожен день Харківщина втрачає найкращих. Ніколи не пробачимо ворогові! " — написав Синєгубов.

Інформацію підтвердив і керівник ГУНП у Харківській області, помічник з гуманітарних питань В'ячеслав Марков. Він додав, що свого часу загиблий очолював райвідділ поліції в Дергачах.

"Валерій Іванович мав величезний практичний досвід роботи в правоохоронних органах, був справжнім професіоналом і чудовою людиною, оптимістом, з неперевершеним почуттям гумору. Чуйний, дружній, завжди готовий надати допомогу, заряджав оточення своєю нескінченною життєвою енергією. Колектив університету і колеги співчувають близьким і рідним Валерія Івановича. Пам'ять про світлу і хорошу людину залишиться з нами назавжди", — повідомили в ХНУВС.

Нагадаємо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, за час бойових дій в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж військових.