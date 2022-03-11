Армия Беларуси может начать вторжение в Украину сегодня в 21:00, — Центр коммуникаций

После двухсторонних переговоров, как отмечает ведомство, Владимир Путин поручил совершить обстрел белорусских деревень, а Лукашенко распорядился готовить вторжение ВС Беларуси в Украину.

Войска Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко могут быть задействованы в полномасштабном вторжении в Украину вечером 11 марта. Эту информацию обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры.

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Ведомство напоминает, что в пятницу, 11 марта, в Москве проходили переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которых также обсуждалась война в Украине.

По данным Центра при Минкульте, после первого раунда переговоров президенты России и Беларуси сделали по одному звонку.

"Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин — осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе государственной границы со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко — готовить вторжение Вооруженных Сил Беларуси в Украину", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, которой владеет ведомство, белорусская армия может быть задействована в полномасштабном вторжении в Украину в 21:00 11 марта.

[ + – ] Армия Беларуси может начать вторжение в Украину сегодня в 21:00

Ранее сообщалось, что 11 марта Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о провокации России. Как утверждали в ведомстве, российская авиация с территории Украины осуществила авиаудары по приграничным белорусским деревням. РФ пошла на провокацию, по данным Командования ВС ВСУ, чтобы втянуть Беларусь в полномасштабную войну с Киевом.

Позже жители приграничного района Беларуси подтвердили, что днем 11 марта слышали серию взрывов возле границы с Украиной. Очевидцы также рассказали, что слышали, как в небе пролетала авиация. Минобороны Беларуси, в свою очередь, назвало бредом информацию о том, что авиация РФ обстреляла белорусские деревни.