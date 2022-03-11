"В доме затряслись окна": жители Беларуси слышали серию взрывов возле границы с Украиной

По словам очевидцев, взрывы были слышны не только в деревне Копани, но и в районе населенного пункта Бухличи. В Минобороны Беларуси назвали "откровенным бредом" информацию о том, что авиация РФ нанесла авиаудары.

Жители Столинского района Беларуси подтверждают факт взрывов в районе белорусско-украинской границы. Об этом пишет издание "Наша Ніва".

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Так, журналисты опросили местных жителей Столинского района после того, как Командование Воздушных сил ВСУ предупредило о провокации и обстреле российской авиацией приграничных населенных пунктов в Беларуси.

Очевидцы предположили, что авиация вылетала из Барановичей, а взрывы были слышны не только в деревне Копани, как ранее сообщалось, а и в районе населенного пункта Бухличи.

[ + – ] Очевидцы сообщили о взрывах в районе деревни Бухличи, которая расположена возле границы с Украиной

Собеседник журналистов из деревни Варани Столинского района заявил, что слышал серию взрывов около 15:02 по местному времени.

"Моя мама живет очень близко к границе. Она сказала, что в ее доме затряслись окна. Теперь стали ездить пограничники, много так их проехало. Самолет летал-летал, а потом взрывы", — подчеркнул местный житель в комментарии изданию.

Женщина, которая также проживает в деревне Варани, подтвердила информацию о серии взрывов около 15:00. По словам очевидца, был слышен гул авиации, а хлопки издавались из населенных пунктов Бухличи и Копани.

"Самолеты, четыре штуки, летели над Столином в сторону Украины, а потом были слышны взрывы", — добавила очевидец.

Еще один собеседник журналистов рассказал, что в Столинском районе 11 марта не слышал взрывов, однако авиация над приграничной территорией пролетала.

Официальный представитель Министерства обороны Инна Горбачева назвала "откровенным бредом" информацию о том, что российские самолеты залетели на территорию Украины и нанесли авиаудар по белорусским деревням.

Напомним, 11 марта Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о военной провокации, которую готовила Россия. По данным ведомства, российская авиация обстреляла территорию Беларуси, чтобы втянуть Минск в полномасштабную войну против Украины.

Также 11 марта министр обороны Украины Алексей Резников обращался к Беларуси и предупреждал, что Россия нашла способ, чтобы втянуть Минск в полномасштабную войну. Как утверждал глава Минобороны, российское командование готовит кровавые провокации на белорусской территории, в организации которых должны обвинить ВСУ.