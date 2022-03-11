"У будинку затряслися вікна": мешканці Білорусі чули серію вибухів біля кордону з Україною

За словами очевидців, вибухи були чутні не лише у селі Копані, а й у районі населеного пункту Бухличі. У Міноборони Білорусі назвали "відвертим маренням" інформацію про те, що авіація РФ завдала авіаударів.

Мешканці Столинського району Білорусі підтверджують факт вибухів у районі білорусько-українського кордону. Про це пише видання "Наша Нива".

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Так, журналісти опитали місцевих жителів Столинського району після того, як Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про провокацію та обстріл російською авіацією прикордонних населених пунктів у Білорусі.

Очевидці припустили, що авіація вилітала з Барановичів, а вибухи було чутно не лише у селі Копані, як раніше повідомлялося, а й у районі населеного пункту Бухличі.

[ + – ] Очевидці повідомили про вибухи в районі села Бухличі, яке розташоване біля кордону з Україною

Співрозмовник журналістів із села Варані Столинського району заявив, що чув серію вибухів близько 15:02 за місцевим часом.

"Моя мама живе дуже близько до кордону. Вона сказала, що в її будинку затряслися вікна. Тепер стали їздити прикордонники, багато так їх проїхало. Літак літав-літав, а потім вибухи", — підкреслив місцевий житель у коментарі виданню.

Жінка, яка також мешкає у селі Варані, підтвердила інформацію про серію вибухів близько 15:00. За словами очевидця, було чутно гул авіації, а вибухи видавалися з населених пунктів Бухличі та Копані.

"Літаки, чотири штуки, летіли над Столином у бік України, а потім були чутні вибухи", — додала очевидець.

Ще один співрозмовник журналістів розповів, що у Столинському районі 11 березня не чув вибухів, проте авіація над прикордонною територією пролітала.

Офіційна представниця Міністерства оборони Інна Горбачова назвала "відвертим маренням" інформацію про те, що російські літаки залетіли на територію України і завдали авіаудару по білоруським селам.

Нагадаємо, 11 березня Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про військову провокацію, яку готувала Росія. За даними відомства, російська авіація обстріляла територію Білорусі, щоби втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти України.

Також 11 березня міністр оборони України Олексій Резніков звертався до Білорусі та попереджав, що Росія знайшла спосіб, щоб втягнути Мінськ у повномасштабну війну. Як стверджував голова Міноборони, російське командування готує криваві провокації на білоруській території, в організації яких мають звинуватити ЗСУ.