Літаки ВКС РФ вдарили по Білорусі, щоб втягнути її у війну, — ВВС України (відео)

Перед авіаударом міністр оборони України попереджав, що РФ планує серію ударів по Білорусі з українського повітряного простору.

Сьогодні о 14:30 російські військові літаки обстріляли територію Білорусі з повітряного простору України, щоб втягнути її у війну. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Вказують, що два російські літаки злетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, а потім розвернулися над українськими населеними пунктами Городичі та Тумені. Зробивши це, вони завдали удару по населених пунктах Копані, Бухличі та Верхній Теребежів, що в Білорусі, а також по українській території.

Український прикордонний загін №9 спостерігає, як ворог захоплює білоруський населений пункт.

[ + – ] Місце авіаудару РФ по території Білорусі

"Це провокація! Мета — втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", — наголошують у ЗСУ.

Зазначимо, що перед цим міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що командування армії РФ готує серію кривавих провокацій, щоб втягнути армію Білорусі у війну проти України.

"Зокрема, вдарити збираються по Копані, Столинського району Брестської області. Для маскування злочину Росія має на меті атакувати з повітряного простору України", — вказував Резніков.

Міністр наголошував, що ЗСУ не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, відбулися переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Президент Білорусі заявив, що українські військові планували атакувати Білорусь.

24 лютого Олександр Лукашенко заявив, що знав про повномасштабне вторгнення армії РФ в Україну. За словами президента країни-агресора, він намагався запобігти бомбардування українських міст і пропонував українській владі проводити переговори з Володимиром Путіним.