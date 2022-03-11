Самолеты ВКС РФ нанесли удар по Беларуси, чтобы втянуть ее в войну, - ВВС Украины (видео)

Перед авиаударом министр обороны Украины предупреждал о том, что РФ планирует серию ударов по Беларуси с украинского воздушного пространства.

Сегодня в 14:30 российские военные самолеты обстреляли территорию Беларуси с воздушного пространства Украины, чтобы втянуть их в войну. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

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Указывается, что 2 российских самолета взлетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, а затем развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумени. Совершив это они нанесли огневое поражение по населенным пунктам Копани, Бухличи и Верхних Теребежов, что в Беларуси, а также по украинской территории.

Украинский пограничный отряд №9 наблюдает занятие белорусского населенного пункта врагом.

[ + – ] Место авиаудара РФ по территории Беларуси

"Это провокация! Цель — втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной", — подчеркивают в ВСУ.

Отметим, что перед этим министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал, что командование армии РФ готовит серию кровавых провокаций, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

"В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", — указывал Резников.

Министр подчеркивал, что ВСУ не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

Напомним, сегодня, 11 марта, прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси заявил, что украинские военные планировали атаковать Беларусь.

24 февраля Александр Лукашенко заявил, что знал о полномасштабном вторжении армии РФ в Украину. По словам президента страны-агрессора, он пытался предотвратить бомбардировки украинских городов и предлагал украинским властям проводить переговоры с Владимиром Путиным.