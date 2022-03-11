Армія Білорусі може розпочати вторгнення в Україну сьогодні о 21:00, — Центр комунікацій

Після двосторонніх переговорів, як зазначає відомство, Володимир Путін доручив обстріляти білоруські села, а Лукашенко розпорядився готувати вторгнення ЗС Білорусі до України.

Війська Білорусі за наказом президента Олександра Лукашенка можуть доєднатися до повномасштабного вторгнення в Україну ввечері 11 березня. Цю інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Міністерстві культури.

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Відомство нагадує, що в п'ятницю, 11 березня, в Москві проходили переговори президентів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, під час яких також обговорювали війну в Україні.

За даними Центру у Мінкульті, після першого раунду переговорів президенти Росії та Білорусі зробили по одному дзвінку.

"Не відкидають, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріляти російськими літаками в районі державного кордону з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення Збройних Сил Білорусі до України", — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, якою володіє відомство, білоруська армія може доєднатися до повномасштабного вторгнення в Україну о 21:00 11 березня.

[ + – ] Армія Білорусі може розпочати вторгнення в Україну сьогодні о 21:00

Раніше повідомляли, що 11 березня Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про провокацію Росії. Як стверджували у відомстві, російська авіація з території України здійснила авіаудари по прикордонних білоруських селах. РФ пішла на провокацію, за даними Командування ЗС ЗСУ, щоб втягнути Білорусь у повномасштабну війну з Києвом.

Згодом жителі прикордонного району Білорусі підтвердили, що вдень 11 березня чули серію вибухів біля кордону з Україною. Очевидці також розповіли, що чули, як у небі пролітала авіація. Зі свого боку Міноборони Білорусі назвало нісенітницею інформацію про те, що авіація РФ обстріляла білоруські села.