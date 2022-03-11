В Пентагоне воздушную оборону Украины в войне с РФ назвали эффективной и креативной

Украине удалось сохранить около 80% потенциала своих воздушных сил с начала вторжения России.

В Министерстве обороны США отметили эффективность и креативность воздушной обороны Украины в войне с Россией. В ВВС Украины осталось 56 истребителей, что составляет около 80% возможностей украинских Воздушных сил до нападения России, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

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По словам чиновника, украинцы совершают от пяти до десяти вылетов в день, по сравнению с примерно 200 вылетами россиян.

"Украинцы снова очень творчески подошли к тому, как они защищаются и как используют имеющуюся у них авиацию. Откровенно говоря, они не доказали, что им нужно делать больше, чем то, что они делают. Они очень эффективно работают с инструментами, которые у них есть, очень творчески. И это хорошо влияет на российскую авиацию", — отметил представитель Пентагона.

Чиновник министерства обороны сказал, что помимо истребителей, украинские военные эффективно использовали беспилотники, отметив, что они "дешевы" и могут летать незамеченными для российских радаров.

"Это очень маневренная платформа, и они используют ее с потрясающим эффектом, особенно против российских наземных подразделений", — сказал чиновник.

Также он добавил, что украинцы используют ракеты класса "земля-воздух" "с большим успехом" против российских войск.

"Они следят за тем, во что стреляют, они очень ловкие. И это доказало свою эффективность. И я говорю не только о мобильных пусковых установках, я также говорю об использовании возможностей ведения огня с плеча по воздуху", — сказал чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Байден лично заблокировал передачу Украине польских истребителей МИГ-29. Белый дом подтвердил, что Джо Байден лично настоял на том, чтобы не предоставлять Украине польские истребители, чтобы не провоцировать президента России Владимира Путина и не допускать риска прямой конфронтации США с РФ.