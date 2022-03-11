У Пентагоні повітряну оборону України у війні з РФ назвали ефективною та креативною

Україні вдалося зберегти близько 80% потенціалу своїх повітряних сил із початку вторгнення Росії.

У Міністерстві оборони США відзначили ефективність і креативність повітряної оборони України у війні з Росією. У ВПС України залишилося 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських повітряних сил до нападу Росії, заявив високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє CNN.

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За словами чиновника, українці здійснюють від п'яти до десяти вильотів на день порівняно з приблизно 200 вильотами росіян.

"Українці знову дуже творчо підійшли до того, як вони захищаються і як використовують авіацію, яка є в них. Відверто кажучи, вони не довели, що їм потрібно робити більше, ніж те, що вони роблять. Вони дуже ефективно працюють із інструментами, які у них є, дуже творчо. І це добре впливає на російську авіацію", — зазначив представник Пентагону.

Чиновник міністерства оборони сказав, що, крім винищувачів, українські військові ефективно використовували безпілотники, зазначивши, що вони "дешеві" та можуть літати непоміченими для російських радарів.

"Це дуже маневрена платформа, і вони використовують її з приголомшливим ефектом, особливо проти російських наземних підрозділів", — сказав чиновник.

Також він додав, що українці використовують ракети класу "земля-повітря" "з великим успіхом" проти російських військ.

"Вони стежать за тим, у що стріляють, вони дуже спритні. І це довело свою ефективність. І я говорю не тільки про мобільні пускові установки, я також говорю про використання можливостей ведення вогню з плеча повітрям", — сказав чиновник.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Байден особисто заблокував передачу Україні польських винищувачів МІГ-29. Білий дім підтвердив, що Джо Байден особисто наполіг на тому, щоб не надавати Україні польські винищувачі, щоб не провокувати президента Росії Володимира Путіна та не допускати ризику прямої конфронтації США з РФ.