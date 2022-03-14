CNN опубликовали первый снимок острова Змеиный после атаки ВС РФ (фото)
Российские войска нанесли удар по инфраструктуре острова уничтожив маяк, антенны и ряд другого оборудования.
Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала снимки острова Змеиный, где украинские военные отказались сдаваться российским войскам. Снимки опубликовало издание CNN.
Снимок датируется 13 марта. На нем можно заметить повреждения некоторых зданий в результате атаке российских военных кораблей. В частности, уничтожены строения с красными крышами, также видны кратеры от ударов. Также на снимки можно заметить российский большой десантный корабль, который стоит на якоре в Черном море.
Украинский гарнизон, который был на острове, в первые дни российского вторжения отказались сдаваться ВС РФ. Был опубликован перехват переговоров, в ходе которых боец ВСУ сказал: "русский военный корабль, иди на*уй" в ответ на угрозу атаки.
Позднее президент Зеленский заявил, что все военные погибли после удара российских войск, однако вскоре стало известно, что бойцы выжили. У них закончились боеприпасы, поэтому они были вынуждены сдаться в плен.
Напомним, 27 февраля ВМС Украины сообщили, что пограничники живы. Вместе с тем ВС РФ уничтожили маяк, вышки, антенны и ряд других объектов инфраструктуры.