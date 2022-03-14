CNN опубликовали первый снимок острова Змеиный после атаки ВС РФ (фото)

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре острова уничтожив маяк, антенны и ряд другого оборудования.

Американская частная компания Maxar Technologies опубликовала снимки острова Змеиный, где украинские военные отказались сдаваться российским войскам. Снимки опубликовало издание CNN.

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Снимок датируется 13 марта. На нем можно заметить повреждения некоторых зданий в результате атаке российских военных кораблей. В частности, уничтожены строения с красными крышами, также видны кратеры от ударов. Также на снимки можно заметить российский большой десантный корабль, который стоит на якоре в Черном море.

[ + – ] Остров Змеиный после атаки Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] остров Змеиный до атаки

Украинский гарнизон, который был на острове, в первые дни российского вторжения отказались сдаваться ВС РФ. Был опубликован перехват переговоров, в ходе которых боец ВСУ сказал: "русский военный корабль, иди на*уй" в ответ на угрозу атаки.

Позднее президент Зеленский заявил, что все военные погибли после удара российских войск, однако вскоре стало известно, что бойцы выжили. У них закончились боеприпасы, поэтому они были вынуждены сдаться в плен.

Напомним, 27 февраля ВМС Украины сообщили, что пограничники живы. Вместе с тем ВС РФ уничтожили маяк, вышки, антенны и ряд других объектов инфраструктуры.