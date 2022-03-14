CNN опублікували перший знімок острова Зміїний після атаки ЗС РФ (фото)

Російські війська завдали удару по інфраструктурі острова, знищивши маяк, антени та низку іншого обладнання.

Американська приватна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки острова Зміїний, де українські військові відмовилися здаватися російським військам. Знімки опублікувало видання CNN.

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Знімок датується 13 березня. На ньому можна помітити пошкодження деяких будівель у результаті атаки російських військових кораблів. Зокрема, знищені будівлі з червоними дахами, також видно кратери від ударів. Також на знімках можна помітити російський десантний великий корабель, який стоїть на якорі в Чорному морі.

[ + – ] Острів Зміїний після атаки Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] острів Зміїний до атаки

Український гарнізон, що був на острові, у перші дні російського вторгнення відмовилися здаватися ЗС РФ. Було опубліковано перехоплення переговорів, під час яких боєць ЗСУ сказав: "Російський військовий корабель, іди на*уй", — у відповідь на погрозу атаки.

Пізніше президент Зеленський заявив, що всі військові загинули після удару російських військ, проте незабаром стало відомо, що бійці вижили. У них закінчилися боєприпаси, тому вони змушені були здатися в полон.

Нагадаємо, 27 лютого ВМС України повідомили, що прикордонники живі. Водночас ЗС РФ знищили маяк, вежі, антени та низку інших об'єктів інфраструктури.