Российские солдаты просят помощи шаманов в войне с Украиной, – СБУ

По словам служащего ВС РФ, мины ВСУ прилетают все ближе и ближе к позициям российских войск.

Русские военные, которые вторглись в Украину и разрушают ее авиаударами, артиллерией и танками, встретив ожесточенное сопротивление ВСУ и простых украинцев, решили прибегнуть к помощи гадалок и шаманов. По крайней мере об этом свидетельствует очередной разговор оккупанта со своей матерью, опубликованный СБУ.

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В беседе российский солдат, который сейчас находится под Харьковом, говорит, что все нормально, но на самом деле не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому без помощи высших сил ему не обойтись.

"Тут Дмитриевна, да? Попроси ее, чтобы она, короче, чтобы она что-то сделала. Нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило два раза. В окопах сидим. Нам прям в окопы уже залетает. Это жесть. Они с каждым днем все точнее и точнее бьют. Я боюсь, сегодня ночью или завтра они в окопы уже залетать будут. Нас поставили в посадках, стоять, короче, и терпеть, ждать, пока они отступят. А они не отступают и не собираются вообще отступать. И наши тоже никакой атаки и ответки не дают. Они нас просто закидывают нах*ен. Это жесть, это ужас просто", – говорит он.

В свою очередь мать обещает помочь, а также как ни в чем не бывало, говорит, что в подразделении, где он служит, ей сообщили о приходе 28 тысяч доплаты к зарплате сына.

В комментариях пользователи поражены тем, как равнодушно женщина реагирует на слова сына о том, что тот дважды чуть не погиб, зато радуется зарплате.

"Обряды, шаманы😂 могу себе представить как мина будет меня траекторию, потому что шаманы потрудились 😂 -меня чуть не убило! Мать(назвать матерью сложно конечно) – ага, ага, тут 28тыс. добавили🤦‍♀️ это дно дна…", "Мама так спокойно пофигистически говорит, будто сын не на войне, а в лифте застрял", "Главное для матери, что деньги пришли. Это не люди, а бесы в человеческом лице поклоняющиеся сатане и питающиеся черной магией", – негодуют они.

Фото: Скриншот

"Мы обращаемся к российским захватчикам и их родственникам: не нужно совершать обряды на выживание. Лучше убирайтесь с нашей земли и сохраните свою жизнь. Потому что если останетесь на территории Украины, вас ждет лишь один обряд – похорон. Слава Украине!", – заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Ранее мы писали о том, что оккупанты ищут "украинские" пули, чтобы прострелить друг другу ноги и попасть в госпиталь, избежав участия в дальнейших военных действиях и гибели.