Російські солдати просять допомоги шаманів у війні з Україною, – СБУ

За словами службовця ЗС РФ, міни ЗСУ прилітають дедалі ближче до позицій російських військ.

Російські військові, які вторглися в Україну та руйнують її авіаударами, артилерією і танками, зустрівши запеклий опір ЗСУ та простих українців, вирішили вдатися до допомоги ворожок і шаманів. Принаймні про це свідчить чергова розмова окупанта зі своєю матір'ю, опублікована СБУ.

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У розмові російський солдат, який зараз перебуває під Харковом, каже, що все нормально, але насправді не так добре, як би хотілося. Тому без допомоги вищих сил не обійтися.

"Тут Дмитрівно, та? Попроси її, щоб вона, коротше, щоб вона щось зробила. Нас тут мінами закидують. Сьогодні мене мало не вбило два рази. В окопах сидимо. Нам прямо в окопи вже залітає. Це жесть. Вони з кожним днем точніше й точніше б'ють... Я боюся, сьогодні вночі чи завтра вони в окопи вже залітатимуть. І наші теж ніякої атаки та відповіді не дають. Вони нас просто закидають нах*ін. Це жерсть, це жах просто", — каже він.

Водночас мати обіцяє допомогти, а також як ні в чому не бувало, каже, що в підрозділі, де він служить, їй повідомили про надходження 28 тисяч доплати до зарплати сина.

У коментарях користувачі вражені тим, як жінка байдуже реагує на слова сина про те, що той двічі мало не загинув, зате радіє зарплаті.

"Обряди, шамани😂 можу собі уявити як міна буде міня траєкторію, тому що шамани попрацювали 😂 -мене мало не вбило! Мати (назвати матір'ю складно звичайно) — ага, ага, тут 28 тис. додали🤦‍♀️ це дно дна ..." "Мама так спокійно пофігістично каже, ніби син не на війні, а в ліфті застряг", "Головне для матері, що гроші прийшли. Це не люди, а біси у людському обличчі, що вклоняються сатані і живляться чорною магією", — обурюються вони.

Фото: Скриншот

"Ми звертаємося до російських загарбників та їхніх родичів: не потрібно здійснювати обряди на виживання. Краще забирайтеся з нашої землі та збережіть своє життя. Тому що якщо залишитеся на території України, на вас чекає лише один обряд — похорон. Слава Україні!" — заявив прессекретар СБУ Артем Дехтяренко.

Раніше ми писали про те, що окупанти шукають "українські" кулі, щоб прострілити одне одному ноги та потрапити до шпиталю, уникнувши участі у подальших військових діях і загибелі.