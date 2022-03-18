Польша удвоит численность армии: Дуда подписал закон о защите отечества

На армию будут тратить не меньше 3% ВВП. Также планируется создать силы теробороны численностью 50 тысяч человек.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о защите родины, который предусматривает увеличение оборонного бюджета и увеличение численности армии. Об этом сообщает издание Polskie Radio 24.

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"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в эту великую задачу, которая заключалась в подготовке Акта о защите Родины, который приведет к развитию вооруженных сил в соответствии со временем и потребностями", — заявил Дуда.

Документ предусматривает увеличение расходов на армию до не менее 2,2% ВВП в 2022 году и не меньше 3% в 2023 году и далее. Планируется техническое перевооружения армии. Для этого правительство будет утверждать 15-летние программы перевооружения каждые 4 года.

Законом количество солдат в армии удвоится со 150 тысяч до 300 000. Для этого будет создана система теробороны с расширенной возможностью обучения солдат.

Также введут добровольную службу в резерве. Обучение будет длиться 28 дней, а после этого 11 месяцев будет специальная подготовка.

Напомним, 28 июля стало известно, что Польша планирует увеличить количество военных. Тогда критики такого решения заявили, что для расширения армии потребуется 52 млрд злотых.

16 марта Польша предложила отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.