Польща подвоїть чисельність армії: Дуда підписав закон про захист батьківщини

На армію витрачатимуть понад 3% ВВП. Також планується створити сили тероборони чисельністю 50 тисяч людей.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про захист батьківщини, який передбачає збільшення оборонного бюджету та збільшення чисельності армії. Про це повідомляє видання Polskie Radio 24.

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"Я хотів би подякувати всім, хто зробив свій внесок у це велике завдання, яке полягало в підготовці Акту про захист Батьківщини, який призведе до розвитку збройних сил відповідно до часу та потреб", — заявив Дуда.

Документ передбачає збільшення витрат на армію до понад 2,2% ВВП у 2022 році та понад 3% у 2023 році і далі. Планується технічне переозброєння армії. Для цього уряд затверджуватиме 15-річні програми переозброєння кожні 4 роки.

Законом кількість солдатів в армії подвоїться з 150 тисяч до 300 000. Для цього буде створено систему тероборони з розширеною можливістю навчання солдатів.

Також запровадять добровільну службу в резерві. Навчання триватиме 28 днів, а після цього 11 місяців буде спеціальна підготовка.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Польща планує збільшити кількість військових. Тоді критики такого рішення заявили, що для розширення армії потрібно 52 млрд злотих.

16 березня Польща запропонувала відправити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.