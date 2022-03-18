"Мобилизации в РФ не будет, Путин боится повторения 1917 года", — Арестович (видео)

По словам советника главы ОП, в РФ хорошо помнят, что в 1917 году царя свергли как раз мобилизованные, которых собрали, а они не захотели ехать на фронт.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из семи оперативных направлений сейчас у врага осталось только три, может быть три с половиной, что лишний раз показывает, какими идиотами были их стратегии с самого начала. Об этом он рассказал в своем недавнем интервью.

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"Существенных изменений в положении, составе и характере действий противника, как и наших войск, не наблюдается, а у россиян нет сил наступать нигде, кроме зоны ООС, где они пытаются от Изюма бить на юг, и от Волновахи — на север, чтобы окружить наши войска". Войска РФ наступают на Мариуполь и по линии Херсон — Николаев с небольшим направлением на Кривой Рог.

Текущее положение на фронте показывает степень просадки боевых способностей противника, что стало возможным усилиями ВСУ, народа Украины и других сил обороны.

Николаев, по мнению Арестовича, — бесперспективная история для россиян. Более того, там накануне наблюдалось паническое бегство, "после того как в четвертый раз их в Чернобаевке накрыли, включая передовой командный пункт армии в зоне ООС — у них пока тоже не очень получается".

Наемники

Сирийских наемников, по словам Арестовича, РФ завербовать не удалось, вместо них в Украину пытаются перебрасывать российские ЧВК, типа Вагнера и им подобным. Но, надо сказать, что это легкая пехота и ее присутствие на поле боевых действий не играет существенной роли при таком масштабе событий.

Кадыровская тысяча

По словам Арестовича, Украина — не Россия, здесь нет запуганных россиян, которые боятся Кадырова до дрожи в коленях. Украинские журналисты вскрыли, что Кадыров записывал свои видео не в Украине, а в Беларуси или России.

10 армий РФ

В России десять армий, как оперативно стратегических объединений. Из них восемь находятся в Украине, девятая поставляет сюда резервы. Единственной нетронутой армией осталась пятая, которая размещает Россию от Калининграда до Курил.

"Если бы какое-либо государство захотело забрать свое — Япония, Азербайжан — России было бы некому защищать", — здесь эксперт, скорее всего, упоминает о территориях РФ, которые в прошлом принадлежали другим странам.

Китай

Арестович считает, что в смысле помощи РФ со стороны Китая, КНР ограничится только товарами двойного назначения, например запчастями. "Выдаст пайки и продукты, за которыми вторая армия мира обратилось к Китаю и Северной Корее, где повсеместный голод — главный признак государственности".

Российские ракеты

У РФ есть ракеты трех типов: типа Калибр — аналог американских Томагавк, преимущественно морского базирования, которыми вначале наносились удары по территории Украины, баллистические ракеты типа Искандер — ими стреляют из Беларуси — и крылатые ракеты воздушного базирования на стратегических бомбардировщиках. Калибрами уже практически не стреляют больше недели.

"Бьют либо баллистическими ракетами, либо крылатыми, — объяснил Арестович. — Часть этих ракет сбивается. Соотношение сбитых ракет: примерно из четырех ракет одну сбивает наша ПВО, а сейчас даже больше, даже полторы, одна попадает в объект и две валятся на жилые кварталы из-за ошибок наведения и всех помех во время полета ракеты, например погодных.

"Это касается городов на Западной Украине, Киева и т.д. На Востоке же и Севере города сносят совершенно целенаправленно. И, как правило, не ракетами, в неточными бомбами", — отметил эксперт.

По оценкам советника ОП, с текущей интенсивностью стрельбы ракет Искандер российской армии хватит еще на полтора месяца. Это же касается крылатых ракет воздушного базирования — но их очень много накопилось со времен Холодной войны и стрелять будут до последнего дня конфликта.

Авиация

Авиация практически старается не работать, совершают преимущественно одиночные вылеты. На Явор летело 30 ракет, 22 сбили. Отмечается присутствие украинских ПВО расширяется, благодаря помощи западных партнеров — все это, по словам Арестовича, начнет встречать российские ракеты в короткие сроки.

Швейцарско-израильская модель

Военный эксперт прокомментировал заявление советника ОП Михаила Подоляка, который накануне заявил, что Украина перейдет на швейцарско-израильскую модель, когда граждане хранят оружие дома. Так у резервистов появится возможность немедленно вступать в бой. "Эта модель доказала свою жизнеспособность. Мы верим народу Украины, которому раздали десятки тысяч единиц оружия, ни одного практически эксцесса за исключением "огня по своим", что практически всегда случается на фронтах. Народ защищает страну, никто не пытается ограбить машину, магазин, свести личные счеты — все пошли на защиту страны и теробороны, армии".

Встреча Зеленского и Путина

На переговорах в том, что касается сокращения армии, нашей территории, каких-либо компромиссов по культурно-языковым нормам, то про это, по словам эксперта, российская сторона может забыть.

Арестович допускает, что мирный договор даже не будут подписывать главы государств. Россия увязает в войне, активная фаза которой, по мнению Арестовича, будет продолжаться менее месяца, две-три недели. Сейчас в бой бросают учебные центры, курсантов военных училищ, а с точки зрения мобилизации это катастрофа.

Мобилизации в РФ не будет

Мобилизацию проводить не будут, несмотря на прогнозы американских и прочих западных специалистов. Арестович ссылается на заседание Совета федерации 4 марта, на котором было объявлено, что мобилизации не будет.

"По той простой причине, что в РФ прекрасно помнят, что в 1917 году батюшку-царя скинули как раз мобилизованные, которых собрали, а они не захотели ехать на фронт", — сказал Арестович.

Эксперт отмечает наличие определенного резерва у РФ: 10-12 батальонном-тактических групп, даже 15. "Но это — смазка для штыка, они ничего не решат".

Ранее Фокус сообщал, что по прогнозам Арестовича, есть два варианта завершения войны: первый — война закончится за две недели, по второму сценарию — в середине апреля. Оптимистичный прогноз Арестович объясняет тем, что на наземные атаки Киева, Харькова, Чернигова у противника больше не хватает резервов, а санкции приведут к краху российской экономики за два месяца.