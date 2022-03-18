"Мобілізації в РФ не буде, Путін боїться повторення 1917 року", — Арестович (відео)

За словами радника голови ОП, в РФ добре пам'ятають, що в 1917 царя повалили якраз мобілізовані, яких зібрали, а вони не захотіли їхати на фронт.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що із семи оперативних напрямків наразі у ворога залишилося лише три, можливо, три з половиною, що зайвий раз показує, якими ідіотами були їхні стратегії від самого початку. Про це він розповів у своєму недавньому інтерв'ю.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Істотних змін у становищі, складі та характері дій противника, як і наших військ, не спостерігається, а в росіян немає сил наступати ніде, крім зони ООС, де вони намагаються від Ізюма бити на південь, і від Волновахи – на північ, щоб оточити наші війська". Війська РФ наступають на Маріуполь і по лінії Херсон-Миколаїв з невеликим напрямком на Кривий Ріг.

Поточний стан на фронті показує ступінь просідання бойових здібностей противника, що стало можливим зусиллями ЗСУ, народу України та інших сил оборони.

Миколаїв, на думку Арестовича, безперспективна історія для росіян. Більше того, там напередодні спостерігалася панічна втеча, "після того, як вчетверте їх у Чорнобаївці накрили, включаючи передовий командний пункт армії в зоні ООС — у них поки що теж не дуже виходить".

Найманці

Сирійських найманців, за словами Арестовича, РФ завербувати не вдалося, замість них в Україну намагаються перекидати російські ПВК, на кшталт Вагнера та їм подібним. Але, треба сказати, що це легка піхота та її присутність на полі бойових дій не відіграє істотної ролі за такого масштабу подій.

Кадировська тисяча

За словами Арестовича, Україна — не Росія, тут немає заляканих росіян, котрі бояться Кадирова до тремтіння в колінах. Українські журналісти виявили, що Кадиров записував свої відео не в Україні, а в Білорусі чи Росії.

10 армій РФ

У Росії десять армій як оперативно-стратегічних об'єднань. З них вісім перебувають в Україні, дев'ята постачає сюди резерви. Єдиною незайманою армією залишилася п'ята, яка розміщує Росію від Калінінграда до Курил.

"Якби якась держава захотіла забрати своє — Японія, Азербайджан — Росії було б нікому захищати", — тут експерт, швидше за все, згадує про території РФ, які в минулому належали іншим країнам.

Китай

Арестович вважає, що в сенсі допомоги РФ з боку Китаю КНР обмежиться тільки товарами подвійного призначення, наприклад запчастинами. "Видасть пайки та продукти, за якими друга армія світу звернулася до Китаю та Північної Кореї, де повсюдний голод — головна ознака державності".

Російські ракети

РФ має ракети трьох типів: типу Калібр — аналог американських Томагавк, переважно морського базування, якими спочатку завдавалися удари по території України, балістичні ракети типу Іскандер — ними стріляють з Білорусі — і крилаті ракети повітряного базування на стратегічних бомбардувальниках. Калібрами вже практично не стріляють понад тиждень.

"Б'ють або балістичними ракетами, або крилатими, — пояснив Арестович. — Частина цих ракет збивається. Співвідношення збитих ракет: приблизно з чотирьох ракет одну збиває наша ППО, а зараз навіть більше, навіть півтори, одна потрапляє в об'єкт і дві валяться на житлові квартали через помилки наведення та всі перешкоди під час польоту ракети, наприклад погодних.

"Це стосується міст на Західній Україні, Києві тощо. На Сході ж і Півночі міста зносять цілеспрямовано. І, як правило, не ракетами, а неточними бомбами", — зазначив експерт.

За оцінками радника ОП, з інтенсивністю стрілянини ракет Іскандер російської армії вистачить ще на півтора місяці. Це стосується крилатих ракет повітряного базування — але їх дуже багато накопичилося з часів Холодної війни і стрілятимуть до останнього дня конфлікту.

Авіація

Авіація практично намагається не працювати, здійснюють переважно поодинокі вильоти. На Явір летіло 30 ракет, 22 збили. Зазначається, що присутність українських ППО розширюється, завдяки допомозі західних партнерів — усе це, за словами Арестовича, почне зустрічати російські ракети в короткий термін.

Швейцарсько-ізраїльська модель

Військовий експерт прокоментував заяву радника ОП Михайла Подоляка, котрий напередодні заявив, що Україна перейде на швейцарсько-ізраїльську модель, коли громадяни зберігають зброю вдома. Так, у резервістів з'явиться можливість негайно вступати в бій. "Ця модель довела свою життєздатність. Ми віримо народу України, якому роздали десятки тисяч одиниць зброї, жодного практично ексцесу за винятком "вогню по своїх", що практично завжди трапляється на фронтах. Народ захищає країну, ніхто не намагається пограбувати машину, магазин, звести особисті рахунки — усі пішли на захист країни та тероборони, армії".

Зустріч Зеленського та Путіна

На переговорах щодо скорочення армії, нашої території, будь-яких компромісів за культурно-мовними нормами, про це, за словами експерта, російська сторона може забути.

Арестович припускає, що мирний договір навіть не підписуватимуть глави держав. Росія пов'язає у війні, активна фаза якої, на думку Арестовича, триватиме менше ніж місяць, два-три тижні. Нині в бій кидають навчальні центри, курсантів військових училищ, а з погляду мобілізації це катастрофа.

Мобілізації в РФ не буде

Мобілізацію не проводитимуть, незважаючи на прогнози американських та інших західних фахівців. Арестович посилається на засідання Ради федерації 4 березня, на якому оголошено, що мобілізації не буде.

"З тієї простої причини, що в РФ чудово пам'ятають, що в 1917 році батюшку-царя скинули якраз мобілізовані, яких зібрали, а вони не захотіли їхати на фронт", — сказав Арестович.

Експерт зазначає наявність певного резерву в РФ: 10-12 батальйонно-тактичних груп, навіть 15. "Але це — мастило для багнета, вони нічого не вирішать".

Раніше Фокус повідомляв, що, за прогнозами Арестовича, є два варіанти завершення війни: перший — війна закінчиться за два тижні, за другим сценарієм — у середині квітня. Оптимістичний прогноз Арестович пояснює тим, що на наземні атаки Києва, Харкова, Чернігова в противника більше не вистачає резервів, а санкції спричинять крах російської економіки за два місяці.