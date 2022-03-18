Кораблям из РФ отключили обновление навигационных карт, они не смогут покидать порты, — СМИ

В компании "Регистр Ллойда Вояж Рус" решили прекратить поддержку своих продуктов и сервисов для российских пользователей из-за вторжения Москвы в Украину.

В скором времени российские корабли не смогут покидать порты по той причине, что компания "Регистр Ллойда Вояж Рус" отказалась продавать и обновлять свои электронные навигационные карты и сервисы в РФ. Об этом сообщает Black Sea News.

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Российские суда большей частью пользуются электронными навигационными картами C-MAP. Прежде их поставляла компания Регистр Ллойда Вояж Рус, однако после полномасштабного вторжения ВС РФ компания официально сообщила своим клиентам из РФ о том, что прекращает продажу и обновление всех продуктов и сервисов.

"Картографические продукты имеют срочную и бессрочную лицензию. Около 99% судов используют срочную лицензию. К определенной дате необходимо внести очередной платеж за пользование картографическим продуктом", — объяснил Алексей Мигалин, гендиректор компании "НавМарин".

Без обновления электронных карт инспекция порта не выпустит судно в рейс. Это может произойти как на российской территории, так и за пределами страны. В таком случае случае судно не сможет вернуться домой.

Окончание лицензии на картографическую продукцию может произойти во время перевозки груза. Если на судах есть комплект бумажных карт и они откорректированы, то безопасность плавания все-таки будет соблюдена.

По словам Мигалина, обновление электронных карт — реальная проблема. Суда под российским флагом могут оставаться в иностранных портах, и в отношении них могут последовать санкции, что чревато конфискацией судна.

Ранее Фокус сообщал, что Швейцария ввела санкции против ряда граждан и компаний из РФ. Местные власти решили расширить санкционный список до 200 человек и девяти структур. Теперь список в полной мере соответствует аналогичному документу ЕС.