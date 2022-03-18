Кораблям із РФ відключили оновлення навігаційних карт, вони не зможуть залишати порти, — ЗМІ

У компанії "Регістр Ллойда Вояж Рус" вирішили припинити підтримку своїх продуктів і сервісів для російських користувачів через вторгнення Москви в Україну.

Незабаром російські кораблі не зможуть залишати порти через те, що компанія "Регістр Ллойда Вояж Рус" відмовилася продавати й оновлювати свої електронні навігаційні карти та сервіси в РФ. Про це повідомляє Black Sea News.

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Російські судна переважно користуються електронними навігаційними картами C-MAP. Насамперед їх постачала компанія "Регістр Ллойда Вояж Рус", проте після повномасштабного вторгнення ЗС РФ компанія офіційно повідомила своїм клієнтам із РФ про те, що припиняє продаж і оновлення всіх продуктів і сервісів.

"Картографічні продукти мають термінову та безстрокову ліцензію. Близько 99% суден використовують термінову ліцензію. До певної дати необхідно внести черговий платіж за користування картографічним продуктом", — пояснив Олексій Мігалін, гендиректор компанії "НавМарин".

Без оновлення електронних карт інспекція порту не випустить судно в рейс. Це може статися як на російській території, так і за межами країни. У такому разі судно не зможе повернутись додому.

Закінчення ліцензії на картографічну продукцію може статися під час перевезення вантажу. Якщо на суднах є комплект паперових карт і вони відкориговані, то безпеку плавання все-таки буде дотримано.

За словами Мигаліна, оновлення електронних карт — реальна проблема. Судна під російським прапором можуть залишатися в іноземних портах, і стосовно них можуть бути санкції, що може призвести до конфіскації судна.

Раніше Фокус повідомляв, що Швейцарія запровадила санкції проти низки громадян і компаній із РФ. Місцева влада вирішила розширити список санкцій до 200 осіб і дев'яти структур. Тепер список повністю відповідає аналогічному документу ЄС.