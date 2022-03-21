Работа не пыльная: "кадыровец" рассказал, как они гонят солдат РФ на передовую

Судя по риторике наемника, жизнь российских солдат для "кадыровцев" ничего не значит.

Информация о том, что приехавшие из Чечни военнослужащие специального моторизованного полка в составе войск Нацгвардии РФ, выполняющие функции личной охраны Рамзана Кадырова, из-за чего получили название "кадыровцы", расстреливают российских солдат, не желающих воевать, получила новое подтверждение. Свидетельство тому – перехваченный СБУ разговор одного из чеченцев, находящихся в Украине, своей жене.

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В разговоре мужчина на вопрос жены, зачем поехал туда, отвечает:

"Ну что поделаешь, жизнь такая. Приходится крутиться то там, то тут".

По его словам, он находится не в гуще событий, они "стоят чуть дальше":

"Наше задание – гнать назад (в бой) этих вшивых солдат, когда они начинают разбегаться от ударов артиллерии. Так что не волнуйся, не очень пыльная работа".

Вместе с тем мужчина жалуется, что украинская артиллерия "конкретно лупит и днем, и ночью".

"Так и слышно, что "там убили, то тут убили"… Недавно тут у парней убили командира спецназа. Проблема в том, что обстреливают из арты и днем, и ночью, у них эти снаряды не заканчиваются".

В конце разговора он предполагает, что скоро они поедут обратно.

За 26 войны в Украине "кадыровцы" чаще всего выполняли функцию заградотрядов, расстреливая бегущих с поля боя российских солдат, а также снимали видео для TikTok, как их встречают местные жители, за что их прозвали TikTok-войсками. Они отличились террором мирного населения и видеосъемками победных роликов.

О боевой подготовке "кадыровцев" пренебрежительно высказался даже так называемый полевой командир "ДНР" Александр Ходаковский, заявив, что это – абсолютно не подготовленные люди, которые толком не умеют воевать.

Напомним, "кадыровцы" делали фото о боях в Украине, позируя на фоне пивзавода в Беларуси. На территории этой страны в Мозыре они и жили.

Член комитета Верховной рады по Национальной безопасности и обороны Федор Вениславский рассказывал о том, чем занимаются посланные Кадыровым наемники под Киевом.