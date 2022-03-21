Робота не курна: "кадировець" розповів, як вони женуть солдат РФ на передову

Судячи з риторики найманця, життя російських солдат для "кадировців" нічого не означає.

Інформація про те, що військовослужбовці спеціального моторизованого полку, котрі приїхали з Чечні, у складі військ Нацгвардії РФ, які виконують функції особистої охорони Рамзана Кадирова, через що отримали назву "кадировці", розстрілюють російських солдат, котрі не бажають воювати, отримала нове підтвердження. Свідчення тому — перехоплена СБУ розмова одного з чеченців, які є в Україні, своїй дружині.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У розмові чоловік на запитання дружини, навіщо поїхав туди, відповідає:

"Ну що поробиш, життя таке. Доводиться крутитися то там, то тут".

За його словами, він знаходиться не в гущі подій, вони "стоять трохи далі":

"Наше завдання — гнати назад (у бій) цих вшивих солдат, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Тож не хвилюйся, не дуже курна робота".

Водночас чоловік скаржиться, що українська артилерія "конкретно б'є і вдень, і вночі".

"Так і чутно, що "то там убили, то тут убили"... Нещодавно тут у хлопців убили командира спецназу. Проблема в тому, що обстрілюють з арти і вдень, і вночі, в них ці снаряди не закінчуються".

Наприкінці розмови він припускає, що вони поїдуть назад.

За 26 війни в Україні "кадировці" найчастіше здійснювали функцію загороджувальних загонів, розстрілюючи російських солдат, котрі бігли з поля бою, а також знімали відео для TikTok, як їх зустрічають місцеві жителі, за що їх прозвали TikTok-військами. Вони відзначилися терором мирного населення та відеозйомками переможних роликів.

Про бойову підготовку "кадировців" зневажливо висловився навіть так званий польовий командир "ДНР" Олександр Ходаковський, заявивши, що це абсолютно не підготовлені люди, які до ладу не вміють воювати.

Нагадаємо, "кадировці" робили фото про бої в Україні, позуючи на тлі пивзаводу в Білорусі. На території цієї країни у Мозирі вони й мешкали.

Член комітету Верховної ради з Національної безпеки й оборони Федір Веніславський розповідав про те, чим займаються надіслані Кадировим найманці під Києвом.