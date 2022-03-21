Россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя: есть пострадавшие

Более двух десятков автобусов пытаются выехать эвакуационными коридорами на Мариупольском направлении, российские оккупанты открывают по ним огонь.

Эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя попали под обстрелы россиян. Несколько детей получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии", - написал Старух.

[ + – ] Оккупанты обстреляли автобусы с детьми

Также он сообщил, что сегодня более 20 автобусов пытаются добраться по зеленым коридорам в безопасные места. Им очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы.

"Эти изверги продолжают воевать с детьми. Но за все придется ответить. За каждого ребенка. За каждую жизнь", — написал глава ОВА.

Напомним, Мариуполь находится в блокаде российских войск, в городе идут бои.

По данным городских властей, в Мариуполе погибли по меньшей мере 2,3 тысячи человек, но многие могут находиться под завалами. В городе не хватает воды, еды, нет никаких коммуникаций и связи.

Сегодня ночью Россия ставила ультиматум по сдаче Мариуполе мэру города. Россияне требовали в украинских защитников сложить оружие и сдать город в обмен на открытие гуманитарных коридоров для населения.