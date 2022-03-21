Росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя: є постраждалі

Понад два десятки автобусів намагаються виїхати евакуаційними коридорами на Маріупольському напрямку, російські окупанти відкривають по них вогонь.

Евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя потрапили під обстріл росіян. Декілька дітей отримали поранення, двоє перебувають у важкому стані. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

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"Сьогодні важкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставили до лікарні. Троє дітей потрапило під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Сім'ї їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина в тяжкому стані. Ще одна сім'я потрапила під обстріл у Каменському, також дитина в тяжкому стані", — написав Старух.

[ + – ] Окупанти обстріляли автобуси з дітьми

Також він повідомив, що сьогодні понад 20 автобусів намагаються дістатися зеленими коридорами в безпечні місця. Їм дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстріли.

"Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все доведеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", — написав глава ОВА.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в блокаді російських військ, у місті тривають бої.

За даними міської влади, в Маріуполі загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. В місті не вистачає води, їжі, немає жодних комунікацій та зв'язку.

Сьогодні вночі Росія ставила ультиматум здати Маріуполь меру міста. Росіяни вимагали в українських захисників скласти зброю та здати місто в обмін на відкриття гуманітарних коридорів для населення.