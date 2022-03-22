"Хуже, чем в Чечне, а думали как на параде поедем": СБУ опубликовала запись разговора военных из РФ

В беседе предполагаемых военнослужащих из РФ говорится о нехватке бронежилетов, прочей военной экипировкой и проблемах с медпомощью. Для раненых — только бинты.

Служба безопасности Украины опубликовала запись очередного перехваченного разговора между военнослужащими РФ. Сотрудники захватнической армии признают, что войска РФ плохо организованы, упоминают о проблемах с медицинской помощью и логистикой. Запись разговора предполагаемых российских военных СБУ опубликовала в своем Telegram-канале.

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"К медикам я подходил, здесь есть медики — 66-й или откуда они. Подхожу, так и так, по поводу обморожения. А че, говорит, у нас только бинты, говорит, для "трехсотых"", — объясняет на записи мужской голос, по словам которого, обморожение ног встречается у 50% личного состава.

"Здесь "двухсотых" не могли отправить нормально, они с нами дней пять катались. Мы приехали — здесь мороз. …у нас одна палатка, буржуйки никакой не оставили, короче, вообще пи*** (неразбериха)", — объясняет предполагаемый военнослужащий, добавляя, что по предварительным расчетам ожидалось, что "операция" закончится сравнительно быстро.

Отмечается нехватка бронежилетов и прочей экипировки.

"Даже в Чечне такого не было, — вторит ему собеседник, — хоть ясно было".

"На нас свой самолет бомбу скинул. Спецоперация с учетом того, чтобы дома не разрушать — да это бред", — говорит военный, а в ответ слышит: "Как Волноваху, пока не разнесут полностью, не перемешают с грязью вместе с жителями мирными, другого не будет ничего".

На записи упоминается и о том, что говорят росСМИ, в новостных выпусках которых пропагандисты не устают повторять, что войска РФ продвигаются вперед.

"Мы просто проехали, а села не зачищали, и сейчас, получается, мы в круговой обороне. По нам со всем сторон хе** (стреляют).

Мы думали, как на параде проедем. У нас задача была на Николаев идти. Все, короче, пока Николаев. Стоим", — подытоживает военный текущее положение войск РФ, которые увязают в украинской войне.

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