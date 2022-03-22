"Гірше, ніж у Чечні, а думали, як на параді поїдемо": СБУ опублікувала запис розмови військових з РФ

У бесіді можливих військовослужбовців з РФ йдеться про брак бронежилетів, іншого військового екіпірування та проблеми з медичною допомогою. Для поранених — лише бинти.

Служба безпеки України опублікувала запис чергової перехопленої розмови між військовослужбовцями РФ. Співробітники загарбницької армії визнають, що війська РФ погано організовані, згадують про проблеми з медичною допомогою та логістикою. Запис розмови російських військових СБУ опублікувала у своєму Telegram-каналі.

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"До медиків я підходив, тут є медики — 66-й або звідки вони. Підходжу, так і так, через обмороження. А що, каже, в нас тільки бинти, каже, для "трьохсотих"", — пояснює на записі чоловічий голос, за словами якого, обмороження ніг трапляється у 50% особового складу.

"Тут "двохсотих" не могли відправити нормально, вони з нами днів п'ять каталися. Ми приїхали — тут мороз. …у нас один намет, буржуйки ніякої не залишили, коротше, взагалі пі*** (плутанина)", — пояснює ймовірний військовослужбовець, додаючи, що, за попередніми розрахунками, очікували, що "операція" закінчиться досить швидко.

Зазначають про брак бронежилетів та іншого екіпірування.

"Навіть у Чечні такого не було, — вторить йому співрозмовник, — хоч ясно було".

"На нас свій літак бомбу скинув. Спецоперація з урахуванням того, щоб доми не руйнувати — та це безглуздя", — каже військовий, а у відповідь чує: "Як Волноваху, доки не рознесуть повністю, не перемішають із брудом разом із жителями мирними, іншого нічого не буде".

На записі згадують і про те, що говорять росЗМІ, у випусках новин яких пропагандисти не втомлюються повторювати, що війська РФ просуваються вперед.

"Ми просто проїхали, а села не зачищали, і зараз, виходить, ми в круговій обороні. По нас з усіх боків хе** (стріляють).

Ми думали, як на параді проїдемо. В нас завдання було на Миколаїв іти. Все, коротше, бувай Миколаїв. Стоїмо", — підсумовує військовий про поточний стан військ РФ, які грузнуть в українській війні.

Раніше Фокус повідомляв, що полк "Азов" показав відео знищення з протитанкового комплексу патрульного російського катера "Раптор" у Маріуполі. Це найшвидший катер у війську РФ.