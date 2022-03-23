Вторжение в Украину: Минздрав озвучил количество обстреляных машин "скорой помощи"

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, за время ведения боевых действий в Украине погибли шесть врачей. Поэтому сейчас ведомство достает бронежилеты для медиков, работающих в зонах ведения активных боевых действий.

Российские военные за время ведения боевых действий обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи, и убили шестерых сотрудников. Об этом в своем Facebook сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

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Теперь министр пытается достать для своих сотрудников бронежилеты.

"Никогда не думал, что мы будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены это сделать", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава также заявил, что уже достал первую партию бронежилетов, и передал ее сотрудникам, работающим в зоне активных боевых действий.

Ранее Фокус сообщал, что Минздрав Украины запретил продажу в стране белорусских лекарств. Прекращена регистрация 39 лекарственных средств из Беларуси.

На время войны в Украине инсулин сделали бесплатным для всех больных. Субъектам хозяйствования государство будет полностью возмещать стоимость этого лекарства из бюджета.