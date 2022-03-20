Минздрав Украины запретил белорусские лекарства

В Украине больше нельзя использовать и продавать лекарства, производители которых ведут деятельность в Республике Беларусь.

Министерство здравоохранения Украины прекратило регистрацию 39 лекарственных средств из Беларуси. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Минздрава.

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По данным ведомства, регистрацию лекарственных средств прекратили 19 марта приказом Минздрава №503. При этом, белорусские препараты, которые уже ввезли, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности.

"Все белорусские заводы, чья продукция была представлена в Украине, производили генерики — неоригинальные препараты. Аналогичные генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании, поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарством", — идется в сообщении Минздрава.

С полным списком запрещенных белорусских лекарственных средств можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Фокус писал о том, где и как в Украине во время войны найти необходимые лекарства. Для этого существуют каналы для обмена препаратами и карты работающих аптек. Также есть возможность получить рецепт у любого врача, предоставляющего первичную помощь.

В свою очередь, в России из-за войны в Украине резко повысились цены на медицинские препараты. Все дело в санкциях, которые были введены в ответ на полномасштабное вторжение армии РФ в Украину.