МОЗ України заборонило білоруські ліки

В Україні більше не можна використовувати та продавати ліки, виробники яких ведуть діяльність у Республіці Білорусь.

Міністерство охорони здоров'я України припинило реєстрацію 39 лікарських засобів із Білорусі. Про це 20 березня повідомляє пресслужба МОЗ.

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За даними відомства, реєстрацію лікарських засобів припинили 19 березня наказом МОЗ №503. При цьому білоруські препарати, які вже ввезли, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їхнього терміну придатності.

"Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики — неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", — йдеться у повідомленні МОЗ.

З повним списком заборонених білоруських лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.

Раніше Фокус писав про те, де і як в Україні під час війни знайти необхідні ліки. Для цього існують канали для обміну препаратами та карти відкритих аптек. Також є можливість отримати рецепт у будь-якого лікаря, який надає первинну допомогу.

Також в Росії через війну в Україні різко підвищилися ціни на медичні препарати. Уся справа у санкціях, які були введені у відповідь на повномасштабне вторгнення армії РФ до України.