МОЗ України заборонило білоруські ліки
В Україні більше не можна використовувати та продавати ліки, виробники яких ведуть діяльність у Республіці Білорусь.
Міністерство охорони здоров'я України припинило реєстрацію 39 лікарських засобів із Білорусі. Про це 20 березня повідомляє пресслужба МОЗ.
За даними відомства, реєстрацію лікарських засобів припинили 19 березня наказом МОЗ №503. При цьому білоруські препарати, які вже ввезли, можна продавати та використовувати в Україні до закінчення їхнього терміну придатності.
"Всі білоруські заводи, чия продукція була представлена в Україні, виробляли генерики — неоригінальні препарати. Аналогічні генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії, тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками", — йдеться у повідомленні МОЗ.
З повним списком заборонених білоруських лікарських засобів можна ознайомитись за посиланням.
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