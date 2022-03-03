Інсулін і не тільки. Як знайти потрібні ліки в умовах війни

Українці масово пишуть у соцмережах про катастрофічний брак медичних препаратів і аптеки, які не працюють. Які установи працюють у воєнний час і де шукати ліки, крім аптек?

Де дістати ліки: карти та рецепти

Після вторгнення Росії в Україну багато аптек в країні перестали працювати, зокрема в Києві. Жителі міста годинами тинялися у своїх районах у пошуках медикаментів.

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27 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав аптекарів вийти на свої робочі місця, повідомило агентство УНІАН.

"Я звертаюся до тих, хто сьогодні може прийти в аптеку, але не прийшов із тих чи інших причин. Нашим хлопцям на передовій сьогодні не легше. І вони своїм прикладом показують, що ми всі маємо виконувати свою роботу", — сказав глава МОЗ. Як повідомляє відомство, жодних розпоряджень про зачинення аптек не було, рішення про функціонування фармустанов приймають їхні власники. За інформацією МОЗ, аптечні кіоски в лікарнях відкриті.

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Наступного дня, 28 лютого, заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Оленич повідомив про те, що в столиці створено картку відчинених аптек. На ній можна подивитися не тільки години роботи установ, а й наявність інсуліну. Карта також доступна в додатку "Київ цифровий".

Повний список аптек станом на 3 березня у своєму телеграм-каналі опублікував мер обстріляного Ірпеня Олександр Маркушин.

Аптеки, що працюють в Ірпені (дані на 3.03)

Аптека "TAS" ("IrpinCity", Центральна, 29) працює до сигналу тривоги; Аптека "АНРІФАРМ"(вул. Університетська 2ф/2 (біля маг. "Фора") працює до сигналу тривоги; Аптека "Подорожник" (Українська, 83б) працює з 12:00; Аптека "Подорожник" (Антонова, 3а) працює з 12:00; Аптека "Бажаємо здоров'я" (Антонова, 4) працює з 11:00; Аптека "Аптека доброго дня" (Мечникова, 108) працює з 11:00; "Аптека доброго дня" ("Novus"); Аптека "Подорожник" (Мечнікова, 118); Аптека "Бажаємо здоров'я" (Алієва, 61) працює з 11:00; Аптека "Ласкава" (вул.Сковороди, 11/2); Аптека "Вітамін" (Мечнікова, 108, б); Аптека "Вітамін+" (Тургенівська, 50а); Аптека "Медсервіс" (Ново-Оскольська, 2Р); Аптека "TAS" (Ново-Оскольська, 2Р); Аптека "Нью" (Ново-Оскольська, 2ж); Аптека (вул.Університетська 2/1 біля "АТБ").

Деякі великі мережі на своїх сайтах також постійно оновлюють списки аптек, що працюють. Наприклад, "АНЦ" дає інформацію не лише по Києву, а й по деяких інших містах, зокрема по Запоріжжю, Бердянську, Одесі тощо.

У Харкові жодна аптека АНЦ через масовані обстріли міста зараз не працює, проте на карті можна знайти відчинені установи в населених пунктах поблизу.

Міністерство охорони здоров'я України просить громадян, які потребують ліків, дзвонити до контактного центру відомства за телефоном: 0 800 60 20 19. Оператори фіксують запити та передають їх для оперативного рішення, повідомляється на офіційній Facebook-сторінці МОЗ.

Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я Києва, у свою чергу наголосила, що хворі на цукровий діабет можуть придбати інсулін у столиці за електронним або паперовим рецептом. За словами чиновниці, крім інсуліну, паперові рецепти зараз діють і на життєво необхідні ліки для пацієнтів із хронічними хворобами, а також на препарати, що відпускаються за програмою "Доступні ліки". Паперовий рецепт можна отримати у свого сімейного лікаря або у вузького спеціаліста в консультативно-діагностичних центрах.

Водночас, МОЗ повідомляє, що паперові рецепти на препарати за програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати в будь-якого лікаря, який надає первинну допомогу, незалежно від того, підписана з ним декларація чи ні. Нову процедуру закріплено в наказі відомства від 28 лютого.

[ + – ] У соцмережах створено окремі чати для обміну ліками. Фото: pexels.com

Допоможи іншому. Обмін ліками

Навіть якщо у вашому районі дійсно є аптека, далеко не факт, що там ви зможете знайти потрібні ліки. Проте мешканці столиці об'єдналися та допомагають одне одному самостійно. Насамперед потрібні препарати можна пошукати в групі свого району/житлового масиву або чаті будинку, такі є по всьому Києву та в багатьох великих містах України. Також створено окремі чати в соцмережах для обміну ліками.

У столиці з цією метою добре справляється телеграм-канал "Обмін ліками Київ". Тут можна розмістити інформацію про ліки, якими ви готові поділитися, можна написати про те, які препарати вам потрібні, а також пошукати аптеки з потрібним вам препаратом. Багато користувачів чату намагаються знайти рецептурні медикаменти. Схожа група у Facebook, там же можна пошукати контакти волонтерів, які допомагають поширювати препарати по місту.

Аналогічний канал для обміну ліками є в Харкові. "Потрібен будь-який препарат заліза вагітній жінці", "Дуже потрібен препарат "Зонік" від епілепсії", "Для діабетика 80 років потрібна "Глікада" — це лише кілька сьогоднішніх повідомлень у чаті, і подібних там десятки.

Є й вузькоспрямовані групи. Наприклад, канал для обміну діабетичними препаратами по всій Україні. Сюди пишуть пацієнти з різних регіонів країни з проханням допомогти в пошуку інсуліну й інших ліків.

Волонтери також розробили спеціальну анкету для тих, хто потребує специфічних, не легалізованих ліків, які зараз особливо важко дістати. Їх проситимуть як гуманітарну допомогу у виробників.

Українська фармкомпанія "Дарниця", у свою чергу, заявила, що за тиждень війни безкоштовно передала 500 тис. упаковок своєї продукції медустановам і волонтерським організаціям, які мають поширити ліки цивільному населенню та військовим структурам. Як допомогу компанія надала знеболювальні, кардіологічні, заспокійливі й інші препарати. Компанія "Юрія-фарм" попросила допомогу в логістиці, щоб перевезти ліки з Черкас до Дніпра для забезпечення ліками військових медиків. Хотілося б бачити такі самі гуманітарні ініціативи і від інших представників фармбізнесу України.