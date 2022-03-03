Инсулин и не только. Как найти нужные лекарства в условиях войны

Украинцы массово пишут в соцсетях о катастрофической нехватке медицинских препаратов и неработающих аптеках. Какие учреждения работают в военное время и где искать лекарства, помимо аптек?

Где достать лекарства: карты и рецепты

После вторжения России в Украину многие аптеки в стране перестали работать, в том числе в Киеве. Жители города часами бродили в своих районах в поисках медикаментов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

27 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал аптекарей выйти на свои рабочие места, сообщило агентство УНИАН.

"Я обращаюсь к тем, кто сегодня может прийти в аптеку, но не пришел по тем или иным причинам. Нашим ребятам на передовой сегодня не легче. И они своим примером показывают, что мы все должны выполнять свою работу", —сказал глава Минздрава. Как сообщает ведомство, никаких распоряжений о закрытии аптек не было, решение о функционировании фармучреждений принимают их собственники. По информации МОЗ, аптечные киоски в больницах открыты.

Важно

Эвакуация: делимся опытом. Чего не хватает в "тревожном чемоданчике"

На следующий день, 28 февраля, заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Оленич сообщил о том, что в столице создана карта открытых аптек. На ней можно посмотреть не только часы работы учреждений, но и наличие там инсулина. Карта также доступна в приложении "Киев цифровой".

Полный список работающих аптек по состоянию на 3 марта в своем телеграм-канале опубликовал мэр обстрелянного Ирпеня Александр Маркушин.

Аптеки, которые работают в Ирпени (данные на 3.03)

Аптека "TAS" ("IrpinCity", Центральная, 29), работает до сигнала тревоги; Аптека "АНРІФАРМ"(ул.Университетская 2ф/2 (возле маг.Фора) работает до сигнала тревоги; Аптека "Подорожник" (Украинська, 83б) работает с 12.00; Аптека "Подорожник" (Антонова, 3а) работает с 12.00; Аптека "Бажаємо здоров’я" (Антонова, 4) работает с 11.00; Аптека "Аптека доброго дня" (Мечникова, 108) работает с 11.00; "Аптека доброго дня" ("Novus"); Аптека "Подорожник" (Мечникова, 118); Аптека "Бажаємо здоров’я" (Алиевой, 61) работает с 11.00; Аптека "Ласкава" (ул.Сковороды, 11/2); Аптека "Витамин" (Мечникова, 108,б); Аптека "Витамин+" (Тургеневская, 50а); Аптека "Медсервис" (Ново-Оскольская, 2Р); Аптека "TAS" (Ново-Оскольская, 2Р); Аптека "Нью" (Ново-Оскольская, 2ж); Аптека (ул.Университетская 2/1 возле "АТБ).

Некоторые крупные сети на своих сайтах также постоянно обновляют списки работающих аптек. К примеру, "АНЦ" дает информацию не только по Киеву, но и по некоторым другим городам, в том числе по Запорожью, Бердянску, Одессе и так далее.

В Харькове ни одна аптека АНЦ из-за массированных обстрелов города сейчас не работает, однако на карте можно найти открытые учреждения в населенных пунктах поблизости.

Министерство здравоохранения Украины просит нуждающихся в лекарствах граждан звонить в контактный центр ведомства по телефону: 0 800 60 20 19. Операторы фиксируют запросы и передают их для оперативного решения, сообщается на официальной Facebook-странице МОЗ.

Валентина Гинзбург, директор департамента здравоохранения Киева, в свою очередь подчеркнула, что больные сахарным диабетом могут приобрести инсулин в столице по электронному или бумажному рецепту. По словам чиновницы, помимо инсулина бумажные рецепты сейчас действуют и на жизненно необходимые лекарства для пациентов с хроническими болезнями, а также на препараты, отпускаемые по программе "Доступные лекарства". Бумажный рецепт можно получить у своего семейного врача или у узкого специалиста в консультативно-диагностических центрах.

В то же время Минздрав сообщает, что бумажные рецепты на препараты по программе "Доступные лекарства" украинцы могут получить у любого врача, предоставляющего первичную помощь, вне зависимости от того, подписана с ним декларация или нет. Новая процедура закреплена в приказе ведомства от 28 февраля.

[ + – ] В соцсетях созданы отдельные чаты для обмена лекарствами. Фото: pexels.com

Помоги другому. Обмен лекарствами

Даже если в вашем районе действительно есть работающая аптека, далеко не факт, что там вы сможете найти нужное лекарство. Однако жители столицы объединились и помогают другу другу самостоятельно. В первую очередь нужные препараты можно поискать в группе своего района/жилого массива или чате дома, такие есть по всему Киеву и во многих крупных городах Украины. Также созданы отдельные чаты в соцсетях для обмена лекарствами.

В столице с этой целью хорошо справляется телеграм-канал "Обмін ліками Київ". Здесь можно разместить информацию о лекарствах, которыми вы готовы поделиться, можно написать о том, какие препараты нужны вам, а также поискать аптеки с нужным вам препаратом. Многие пользователи в чате пытаются найти рецептурные медикаменты. Похожая группа в Facebook, там же можно поискать контакты волонтеров, которые помогают распространять препараты по городу.

Аналогичный канал для обмена лекарствами есть и в Харькове. "Нужен любой препарат железа беременной женщине", "Очень нужен препарат "Зонік" от эпилепсии", "Для диабетика 80 лет нужна "Гликада" — это лишь несколько сегодняшних сообщений в чате, и подобных там десятки.

Есть и узконаправленные группы. К примеру, канал для обмена диабетическими препаратами по всей Украине. Сюда пишут пациенты из разных регионов страны с просьбой помочь в поиске инсулина и других лекарств.

Волонтеры также разработали специальную анкету для тех, кто нуждается в специфических, не легализованных лекарствах, которые сейчас особенно трудно достать. Их будут просить в качестве гуманитарной помощи у производителей.

Украинская фармкомпания "Дарница", в свою очередь, заявила, что за неделю войны бесплатно передала 500 тыс. упаковок своей продукции медучреждениям и волонтерским организациям, которые должны распространить лекарства по гражданскому населению и военным структурам. В качестве помощи компания предоставила обезболивающие, кардиологические, успокаивающие и другие препараты. Компания "Юрия-Фарм" попросила помощь в логистике, чтобы перевезти лекарства из Черкасс в Днепр для обеспечения лекарствами военных медиков. Хотелось бы видеть такие же гуманитарные инициативы и от других представителей фармбизнеса Украины.