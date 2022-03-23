Вторгнення в Україну: МОЗ озвучило кількість обстріляних машин "швидкої допомоги"

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, за час ведення бойових дій в Україні загинуло шестеро лікарів. Тому зараз відомство дістає бронежилети для медиків, які працюють у зонах ведення активних бойових дій.

Російські військові за час ведення бойових дій обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги і вбили шістьох співробітників. Про це у своєму Facebook повідомив голова МОЗ України Віктор Ляшко.

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Тепер міністр намагається дістати для своїх працівників бронежилети.

"Ніколи не думав, що ми діставатимемо бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми змушені це зробити", — сказав Ляшко.

Голова МОЗ також заявив, що вже дістав першу партію бронежилетів, і передав її співробітникам, які працюють у зоні активних бойових дій.

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ України заборонило продаж у країні білоруських ліків. Припинено реєстрацію 39 лікарських засобів з Білорусі.

На час війни в Україні інсулін зробили безплатним для всіх хворих. Суб'єктам господарювання держава повністю відшкодовуватиме вартість цих ліків з бюджету.