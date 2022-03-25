В Латвии задержали блогера-пропагандиста Федорова: что известно

Автор YouTube-каналов "Алконафтер" и "История оружия" задержан из-за угрозы госбезопасности Латвии и поддержку армии РФ во вторжении в Украину.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) заблокирует два YouTube-канала блогера-пропагандиста Кирилла Федорова. Об этом сообщает Delfi.

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Глава NEPLP Ивар Аболиньш заявил, что каналы блогера "История оружия" и "Алконафтер" будут заблокированы. Причина — угроза государственной безопасности Латвии. Добавим, что в Украине эти каналы уже не доступны.

Кирилла Федорова задержали 17 марта Служба госбезопасности Латвии. Его подозревают в поддержки вторжения РФ в Украину. При этом помимо YouTube у Федорова есть телеграм-канал "Война история оружие", в котором свыше 600 тысяч подписчиков.

По данным следствия, Федоров комментируя действия ВС РФ во время вторжения в Украину восхвалял агрессора. Ход боевых действий он описывал с пророссийских взглядов, одобряя тактику РФ. Также следователи выявили высказывания против латышей и жителей страны.

Следствие Службы госбезопасности изъяли ряд носителей для анализа.

В МИД РФ потребовали освобождения "независимого эксперта" и прекращения "правового беспредела". Спикер МИДа Мария Захарова заявила, что в Риге не отреагировали.

"К сожалению, наши неоднократные обращения к европейским правозащитным структурам на эту тему остаются без должной реакции. Складывается устойчивое впечатление, что они давно уже определились со своей позицией, которая заключается в том, чтобы замалчивать творящиеся в Прибалтике безобразия", — заявила спикер МИД.

Напомним, 15 марта СБУ задержали мужчину, обеспечивающего связью армию РФ в Украине.

По данным Генштаба, армия РФ перебрасывает дополнительные корабли в Азовское море.