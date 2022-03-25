У Латвії затримали блогера-пропагандиста Федорова: що відомо

Автор YouTube-каналів "Алконафтер" та "Історія зброї" затриманий через загрозу держбезпеці Латвії та підтримку армії РФ у вторгненні в Україну.

Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) заблокує два YouTube-канали блогера-пропагандиста Кирила Федорова. Про це повідомляє Delfi.

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Глава NEPLP Івар Аболіньш заявив, що канали блогера "Історія зброї" та "Алконафтер" будуть заблоковані. Причина – загроза державній безпеці Латвії. Додамо, що в Україні ці канали не доступні.

Кирила Федорова затримали 17 березня Служба держбезпеки Латвії. Його підозрюють у підтримці вторгнення РФ в Україну. При цьому, крім YouTube, у Федорова є телеграм-канал "Війна історія зброя", у якому понад 600 тисяч передплатників.

За даними слідства, Федоров, коментуючи дії ЗС РФ під час вторгнення в Україну, вихваляв агресора. Хід бойових дій він описував із проросійських поглядів, схвалюючи тактику РФ. Також слідчі виявили висловлювання проти латишів і мешканців країни.

Слідство Служби держбезпеки вилучили низку носіїв для аналізу.

У МЗС РФ вимагали звільнення "незалежного експерта" та припинення "правового свавілля". Спікерка МЗС Марія Захарова заявила, що в Ризі не відреагували.

"На жаль, наші неодноразові звернення до європейських правозахисних структур на цю тему залишаються без належної реакції. Складається стійке враження, що вони давно вже визначилися зі своєю позицією, яка полягає в тому, щоб замовчувати неподобства, що творяться в Прибалтиці", — заявила речниця МЗС.

Нагадаємо, 15 березня СБУ затримали чоловіка, який забезпечує зв'язком армію РФ в Україні.

За даними Генштабу, армія РФ перекидає додаткові кораблі в Азовське море.