Девушка, которую выгнали из ВВС Италии, присоединилась к украинскому сопротивлению

Летчица из Италии имела отличную успеваемость — она была на четвертом месте из 2000 претендентов, но ее отчислили за якобы пренебрежение военными традициями и жалобу на дедовщину.

23-летняя итальянская летчица-истребитель Джулия Шифф, которую выгнали из ВВС страны после того, как она пожаловалась на то, что над ней жестоко издеваются, присоединилась к украинскому сопротивлению, сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Курсант из Венеции присоединилась к войскам украинского специального назначения в их борьбе против российского вторжения. Шифф находится в Киеве с начала войны, где снимала мини-документальный фильм для программы расследовательских репортажей.

Девушка привлекла к суду восемь сержантов за то, что они ударили ее головой о крыло самолета, хлестали ее по заднице, прежде чем бросить ее в бассейн во время ритуала "дедовщины".

Шифф была уволена из военно-воздушных сил после того, как пожаловалась на розыгрыш, хотя ее военное начальство утверждало, что ее исключили за "недостаточную военную пригодность".

[ + – ] Джулия Шифф, "посвящение в летчики"

Затем дело о ее незаконном увольнении было передано в высший административный суд Италии, но она проиграла.

Джулия была зачислена курсантом за три месяца до того, как в апреле 2018 года был снят инцидент "дедовщины", после того как она заняла четвертое место из почти 2000 претендентов. На кадрах видно, как коллеги поднимают ее и бьют по спине, а ее голову разбивают о крыло самолета, после чего ее бросают в бассейн.

Тем не менее, военная академия заявила, что "ныряние в бассейн — это старомодное действие, которое традиционно завершает учебный курс".

Шифф утверждает, что после того, как она пожаловалась на ритуал, ее превратили в "белую ворону", прежде чем ее исключили позже в 2018 году за предполагаемую недисциплинированность.

Один генерал сказал, что ей не хватало "дисциплины, послушания… и самопожертвования, необходимых для военной карьеры", — сообщают итальянские СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что на фоне агрессии РФ, Италия намерена выделить Украине помощь в размере 110 млн евро.