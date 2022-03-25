Дівчина, яку вигнали з ВПС Італії, приєдналася до українського спротиву

Льотчиця з Італії мала чудову успішність — вона була на четвертому місці з 2000 претендентів, але її відрахували за нібито зневагу до військових традицій і скаргу на дідівщину.

23-річна італійська льотчиця-винищувачка Джулія Шифф, яку вигнали з ВПС країни після того, як вона поскаржилася на те, що з неї жорстоко знущаються, приєдналася до українського опору, повідомляє Daily Mail.

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Курсантка з Венеції приєдналася до військ українського спеціального призначення в їхній боротьбі проти російського вторгнення. Шифф перебуває в Києві з початку війни, де знімала мінідокументальний фільм для програми розслідувальних репортажів.

Дівчина притягла до суду вісім сержантів за те, що вони вдарили її головою об крило літака, ляскали її по дупі, перш ніж кинути її в басейн під час ритуалу "дідівщини".

Шифф була звільнена з військово-повітряних сил після того, як поскаржилася на розіграш, хоча її військове начальство стверджувало, що її виключили за "недостатню військову придатність".

[ + – ] Джулія Шифф, "посвята в льотчики"

Потім справу про її незаконне звільнення було передано до Вищого адміністративного суду Італії, але вона програла.

Джулія була зарахована курсанткою за три місяці до того, як у квітні 2018 року було знято інцидент "дідівщини", після того, як вона посіла четверте місце з майже 2000 претендентів. На кадрах видно, як колеги піднімають її та б'ють по спині, а її голову розбивають об крило літака, після чого її кидають у басейн.

Проте військова академія заявила, що "пірнання в басейн — це старомодна дія, яка традиційно завершує навчальний курс".

Шифф стверджує, що після того, як вона поскаржилася на ритуал, її перетворили на "білу ворону", перш ніж її виключили пізніше у 2018 році за передбачувану недисциплінованість.

Один генерал сказав, що їй не вистачало "дисципліни, слухняності... і самопожертви, необхідної для військової кар'єри", — повідомляють італійські ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що на тлі агресії РФ Італія має намір виділити Україні допомогу в розмірі 110 млн євро.