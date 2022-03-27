Бойцы теробороны могут рассчитывать на права и льготы как у военнослужащих ВСУ

Члены территориальной обороны, имеющие рабочий стаж не менее 25 лет, будут получать пенсии с 55-летнего возраста.

Украинские граждане, состоящие в рядах территориальной обороны, получат такие же права и льготы, как и военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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По словам министра соцполитики Марины Лазебной, лица, входящие в состав добровольческих формирований территориальных общин, имеют право на повышение пенсии, которое предусмотрено для военнослужащих участников боевых действий и инвалидов войны.

Также повышение пенсионных выплат предусмотрено для членов семей, которые потеряли своих близких, состоящих в рядах теробороны и погибших в сражениях с российскими оккупантами.

Кроме того, все лица, участвовавшие в боевых действиях в рядах территориальной обороны, будут иметь право на получение досрочной пенсии после достижения 55-летнего возраста для мужчин и 50 лет для женщин. Однако для этого у мужчин должен быть рабочий стаж не менее 25 лет, у женщин — не менее 20 лет.

Сообщается, что изменения набрали силу с 21 марта 2022 согласно Закона Украины № 2121-IX от 15 марта 2022 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставление им социальных гарантий".

Ранее сообщалось, что бойцы территориальной обороны в Киеве открывают огонь по военнослужащим ВСУ, принимая их за членов российских диверсионно-разведывательных групп. По словам члена праворадикальной организации "Основа будущего" (бывшая C14) Сергея Бондаря, киевская тероборона "постоянно убивает своих".

Беженцы в Ивано-Франковской области рассказали Фокусу, о мобилизации на Западной Украине, и сообщили, что местные жители не спешат идти на фронт. По наблюдениям очевидцев, в Надворнянском военкомате подавляющее большинство призывников были из числа приезжих, но были и местные мужчины.