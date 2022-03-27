Бійці тероборони можуть розраховувати на права та пільги як у військовослужбовців ЗСУ

Члени територіальної оборони, які мають робочий стаж не менше 25 років, отримуватимуть пенсії з 55-річного віку.

Українські громадяни, які перебувають у лавах територіальної оборони, отримають такі ж права та пільги, як і військовослужбовці ЗСУ, котрі брали участь у бойових діях. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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За словами міністрині соцполітики Марини Лазебної, особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищення пенсії, передбачене для військовослужбовців учасників бойових дій та інвалідів війни.

Також підвищення пенсійних виплат передбачено для членів сімей, які втратили своїх близьких, котрі перебувають у лавах тероборони та загинули у битвах із російськими окупантами.

Крім того, всі особи, які брали участь у бойових діях у лавах територіальної оборони, матимуть право на отримання дострокової пенсії після досягнення 55-річного віку для чоловіків і 50 років для жінок. Однак для цього в чоловіків має бути робочий стаж не менше 25 років, у жінок — не менше 20 років.

Повідомляється, що зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України № 2121-IX від 15 березня 2022 року "Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнані ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій".

Раніше повідомлялося, що бійці територіальної оборони в Києві відкривають вогонь по військовослужбовцях ЗСУ, сприймаючи їх за членів російських диверсійно-розвідувальних груп. За словами члена праворадикальної організації "Основа майбутнього" (колишня C14) Сергія Бондаря, київська тероборона "постійно вбиває своїх".

Біженці на Івано-Франківщині розповіли Фокусу, про мобілізацію на Західній Україні, та повідомили, що місцеві жителі не поспішають йти на фронт. За спостереженнями очевидців, у Надвірнянському військкоматі переважна більшість призовників були з-поміж приїжджих, але були й місцеві чоловіки.