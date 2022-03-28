Под линейку: ВС РФ вручную наводят минометные расчеты (фото)

Части ВДВ РФ используют ручные способы расчета, от которых в армии США отказались более 40 лет назад. В ВСУ также компьютеризировали данный процесс.

Американский блогер Роб Ли обратил внимание на репортаж российских СМИ, в котором военный при помощи линейки проводил расчет для стрельбы минометов.

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Указывается, что на видео изображены ВДВ российских войск в Киевской области. На видео видно, как проведя расчет, солдаты страны-агрессора начинают вести огонь. Как пишет журналист Трент Теленко, американская армия уже более 40 лет проводит расчеты не вручную.

Работа артиллерии и минометов компьютеризирована. От ручных расчетов также отошли и в Вооруженных силах Украины. Использование компьютерных расчетов позволяет повысить точность стрельбы.

Напомним, в ноябре 2021 года на видео попал российский пилот стратегического бомбардировщика Ту-160. Там также используется штурманская линейка для расчетов полета, как 30 лет назад.