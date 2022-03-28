Під лінійку: ЗС РФ вручну наводять мінометні розрахунки (фото)

Частини ПДВ РФ використовують ручні методи розрахунку, від яких в армії США відмовилися понад 40 років тому. У ЗСУ також комп'ютеризували цей процес.

Американський блогер Роб Лі звернув увагу на репортаж російських ЗМІ, у якому військовий за допомогою лінійки проводив розрахунок для стрільби мінометів.

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Вказується, що на відео зображено ПДВ російських військ у Київській області. На відео видно, як, провівши розрахунок, солдати країни-агресора починають вести вогонь. Як пише журналіст Трент Теленко, американська армія вже понад 40 років проводить розрахунки не вручну.

Робота артилерії та мінометів комп'ютеризована. Від ручних розрахунків також відійшли й у Збройних Силах України. Використання комп'ютерних розрахунків дозволяє підвищити точність стрільби.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року на відео потрапив російський пілот стратегічного бомбардувальника Ту-160. Там також використовується штурманська лінійка для розрахунків польоту як 30 років тому.