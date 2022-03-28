Армения передала РФ 4 истребителя для использования против Украины, — СМИ

В свою очередь армянская сторона категорически отрицает факт передачи боевых самолетов Су-30СМ России.

Армения передала Российской Федерации 4 боевых самолета Су-30СМ вместе с экипажами, таким образом поддержав "военную операцию" ВС РФ в Украине. Такую информацию 25 марта обнародовал турецкий телеканал Haber Global, ссылаясь на разведданные.

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Сообщается, что из территории Армении вылетели четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ, которые были закуплены для участия во второй карабахской войне. Техника была передана российской стороне потому, что Армения якобы не смогла завершить поставку соответствующего вооружения для этих самолетов.

В сюжете говорится, что после этого шага не исключено, что в отношении Еревана Запад применит санкции или для начала сделает предупреждение. Так как боевая техника была передана России после начала военного вторжения 24 февраля, то этот шаг может быть расценен как пособничество в войне против Украины.

Также отмечается, что через территорию Армении проходит маршрут переброски сирийских боевиков в Украину. Наемники президента Сирии Башара Асада собираются на авиабазе Эребуни в Армении и оттуда направляются в город Моздок, что в Северной Осетии. Затем их отправляют в Украину вместе с контингентами российских вооруженных сил.

Опровержение посольства Армении

В свою очередь представители дипломатического корпуса Армении в Украине опровергли информацию о передаче России 4 истребителей Су-30СМ. Как заявила пресс-служба посольства Армении, информация, распространяемая телеканалом Haber Global, не соответствует действительности.

Возможности истребителя Су-30 СМ

Су-30СМ – российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный в первую очередь для завоевания господства в воздухе. Он также способен эффективно поражать мобильные или стационарные наземные цели. Самолет может прикрывать и сопровождать ударные авиационные группировки, бороться с средствами радиоэлектронной борьбы противника и осуществлять целеуказания самолетам своей группы.

[ + – ] Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ

Истребитель оснащен двумя двухконтурными двигателями АЛ-31ФП с изменяемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением, что делает машину сверхманевренной в воздухе.

Одной из главной особенностью истребителя — его кабина, которая оснащена бортовой радиоэлектронной станцией, позволяющей обнаруживать и вести пятнадцать воздушных объектов и одновременно атаковать четыре из них. Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ составляет 8 тыс. кг при 12 точках подвески. Самолетом управляют 2 человека экипажа; он имеет боевой радиус действия в 1500 км и развивает скорость до 2125 км в час.

Напомним, что Словакия может предоставить Украине системы ПВО С-300 советского производства. Как сообщила компания CNN предоставление украинскому государству этого оружия еще не гарантировано, поскольку США решают вопрос каким образом и чем в Словакии заменить ракетные комплексы советской эпохи.