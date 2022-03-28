Вірменія передала РФ 4 винищувачі для використання проти України, — ЗМІ

Зі свого боку вірменська сторона категорично заперечує факт передачі бойових літаків Су-30СМ Росії.

Вірменія передала Росії 4 бойові літаки Су-30СМ разом з екіпажами, у такий спосіб підтримавши "військову операцію" ЗС РФ в Україні. Таку інформацію 25 березня оприлюднив турецький телеканал Haber Global з посиланням на розвіддані.

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Повідомляють, що з території Вірменії вилетіли чотири багатоцільові винищувачі Су-30СМ, які закупили для участі в другій карабаській війні. Техніку передали російській стороні тому, що Вірменія нібито не спромоглася завершити постачання відповідного озброєння для цих літаків.

У сюжеті йдеться про те, що після цього кроку цілком ймовірно, що проти Єревана Захід застосує санкції або спочатку зробить попередження. Оскільки бойову техніку передали Росії після початку військового вторгнення 24 лютого, цей крок можуть вважати пособництвом у війні проти України.

Також зазначають, що через територію Вірменії проходить маршрут перекидання сирійських бойовиків до України. Найманці президента Сирії Башара Асада збираються на авіабазі Еребуні у Вірменії й звідти прямують до міста Моздок, що в Північній Осетії. Потім їх відправляють до України разом із контингентами російських збройних сил.

Спростування посольства Вірменії

Зі свого боку представники дипломатичного корпусу Вірменії в Україні спростували інформацію про передачу Росії 4 винищувачів Су-30СМ. Як заявила пресслужба посольства Вірменії, інформація, яку розповсюджує телеканал Haber Global, не відповідає дійсності.

Можливості винищувача Су-30

Су-30СМ — російський важкий багатоцільовий винищувач покоління 4++, призначений насамперед для завоювання панування в повітрі. Він також здатний ефективно вражати мобільні чи стаціонарні наземні цілі. Літак може прикривати та супроводжувати ударні авіаційні угруповання, боротися із засобами радіоелектронної боротьби супротивника та здійснювати цілевказівки літакам своєї групи.

[ + – ] Російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ

Винищувач оснащений двома двоконтурними двигунами АЛ-31ФП зі змінним вектором тяги і переднім горизонтальним оперенням, що робить машину надманевреною в повітрі.

Однією з головних особливостей винищувача є його кабіна, яка оснащена бортовою радіоелектронною станцією, що дозволяє виявляти та вести п'ятнадцять повітряних об'єктів та одночасно атакувати чотири з них. Бойове навантаження винищувача Су-30СМ складає 8 тис. кг з 12 точками підвіски. Літаком керують 2 особи екіпажу; він має бойовий радіус дії 1500 км і розвиває швидкість до 2125 км на годину.

Нагадаємо, що Словаччина може надати Україні системи ППО С-300 радянського виробництва. Як повідомила компанія CNN, надання українській державі цієї зброї ще не гарантовано, оскільки США розв'язує питання, як і чим у Словаччині замінити ракетні комплекси радянської епохи.