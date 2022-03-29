Перемещение войск РФ на юг или восток Украины может быть блефом, — Блинкен

Госсекретарь США отметил волю украинского народа к самоопределению, проявление которой будет заметно в любом регионе страны.

Во вторник, 29 марта, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом занимает выжидательную позицию в отношении сегодняшнего заявления Кремля об отводе своих войск из некоторых регионов Украины в надежде на заключение мирного соглашения. Об этом сообщает Fox News.

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"Есть то, что Россия говорит, и то, что Россия делает. Мы обращаем внимание на последнее", — сказал Блинкен в интервью журналистам после встречи с главой МИДа Марокко. Под этим, по его словам, понимается беспрерывная агрессия в отношении Украины и украинского народа, которая продолжается в реальном времени. Госсекретарь США отметил, что в результате этой агрессии половине украинских детей пришлось покинуть свои дома.

Блинкен говорит, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия, отвести войска и начать переговоры.

По словам Блинкена, заявление РФ об отводе войск от Киева еще не означает изменение стратегии только в восточном и южном направлениях, т.к. Кремль может в очередной раз попытаться ввести всех в заблуждение.

"Попытается ли РФ просто перегруппироваться, восполнить свои тяжелые потери, — я не знаю", — пояснил Блинкен.

Он также отметил, что если в РФ считают, что попытка захвата только восточной и южной части Украины увенчается успехом, то это, опять же, самообман.

Госсекретарь также отметил волю украинского народа к самоопределению, проявление которой будет заметно в любом регионе страны.

"Мы видим волю и стремление украинского народа самостоятельно выбирать свое будущее и не позволить России или кому-либо еще сделать этот выбор за него, — сказал Блинкен. — Думаю, что это так или иначе проявится во всех частях страны".

Ранее Фокус сообщал, что, по данным разведки США, РФ начала отводить войска от Киева и менять военную стратегию. Представители американского разведсообщества допускают, что командование ВС РФ отдает себе отчет в том, что были допущены просчеты, которые не позволили им продвинуться на севере, и что теперь РФ сосредоточиться на востоке и юге Украины.