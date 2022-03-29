Переміщення військ РФ на південь чи схід України може бути блефом, — Блінкен

Держсекретар США відзначив волю українського народу до самовизначення, прояв якого буде помітним у будь-якому регіоні країни.

У вівторок, 29 березня, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім займає вичікувальну позицію стосовно сьогоднішньої заяви Кремля про відведення своїх військ з деяких регіонів України, сподіваючись на укладання мирної угоди. Про це повідомляє Fox News.

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"Є те, що Росія каже, і те, що Росія робить. Ми звертаємо увагу на останнє", — сказав Блінкен в інтерв'ю журналістам після зустрічі з главою МЗС Марокко. Під цим, за його словами, розуміють безперервну агресію проти України та українського народу, яка продовжується в реальному часі. Держсекретар США зазначив, що внаслідок цієї агресії половині українських дітей довелося покинути свої будинки.

Блінкен каже, що Росія має негайно припинити бойові дії, відвести війська та розпочати переговори.

За словами Блінкена, заява РФ про відведення військ від Києва ще не означає зміну стратегії лише у східному та південному напрямках, тому що Кремль може вкотре спробувати ввести всіх в оману.

"Чи спробує РФ просто перегрупуватися, заповнити свої тяжкі втрати, — я не знаю", — пояснив Блінкен.

Він також зазначив, що якщо у РФ вважають, що спроба захоплення лише східної та південної частини України увінчається успіхом, то це знову ж таки самообман.

Держсекретар також відзначив волю українського народу до самовизначення, прояв якого буде помітним у будь-якому регіоні країни.

"Ми бачимо волю і прагнення українського народу самостійно обирати своє майбутнє і не дозволити Росії чи ще будь-кому зробити цей вибір за нього, — сказав Блінкен. — Думаю, що це так чи інакше проявиться в усіх частинах країни".

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними розвідки США, РФ почала відводити війська від Києва та змінювати військову стратегію. Представники американської розвідспільноти припускають, що командування ЗС РФ усвідомлює те, що допустили прорахунки, які не дозволили їм просунутися на півночі, і що тепер РФ зосередитися на сході та півдні України.